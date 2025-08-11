Paris: début de semaine en rouge, les investisseurs sont prudents information fournie par Cercle Finance • 11/08/2025 à 17:57









(Zonebourse.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,57%, à 7698 points dans des volumes extrêmement restreints, avec moins de 2,4 MdEUR échangés sur la place parisienne depuis l'ouverture de la séance.



L'indice est notamment freiné par Hermès (-3,6%) et Accor (-3%).



Les rares investisseurs encore présents en cette période estivale jouent la carte de la prudence à la veille de la publication du rapport 'CPI' sur les prix à la consommation aux Etats-Unis : très attendues, ces données donneront aux marchés une première indication quant à l'impact des droits de douane US sur le niveau d'inflation dans le pays.



Cette perspective incite d'autant plus à l'attentisme que la semaine dernière a été marquée par une spectaculaire remontée des anticipations d'une prochaine baisse de taux aux Etats-Unis.



Les marchés estiment désormais à plus de 88% la probabilité d'une réduction de 25 points de base lors de la réunion de la Reserve federale en septembre, contre 57% il y a un mois, selon le baromètre FedWatch du CME.



La statistique des prix à la consommation pour le mois de juillet constituera d'ailleurs l'une des principales données dont la Fed devra tenir compte afin de prendre sa décision. Le consensus table sur une légère accélération de l'indice CPI, à 2,8% sur un an contre 2,7% en juin.



'Cette hausse a été largement portée par les espoirs de voir la Reserve federale finir par baisser ses taux', rappelle Michael J. Kramer, le fondateur de la société de gestion d'actifs Mott Capital Management à New York.



'Mais si l'inflation se révèle plus forte que prévu, la Fed pourrait repousser encore ses baisses de taux, ce qui infligerait un sérieux coup au marché boursier', prévient le professionnel.



Les marchés ont aussi pris connaissance d'une étude du NBER, menée par Pascal Michaillat, estimant à 71% la probabilité que l'économie etats-unienne soit entrée en récession en mai 2025. 'Les conditions du marché du travail caractéristiques d'une récession ne se profilent pas à l'horizon ; elles sont déjà là', affirme le rapport.



Néanmoins, Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, tempère : 'La méthodologie incite à la prudence' et souligne que les créations d'emplois dans les secteurs clés restent solides. Les investissements, l'industrie, le commerce et l'immobilier affichent de meilleures performances qu'il y a un an, et 'rien de préoccupant' n'apparaît sur le front du crédit.



Au cours des prochains jours, les investisseurs s'intéresseront aussi à l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, alors que la date butoir du 12 aout imposée par Washington à Pékin pour la signature d'un accord pérenne expirera demain.



Autre rendez-vous géopolitique à ne pas manquer, la rencontre Trump-Poutine prévue en Alaska le 15 aout sur le dossier ukrainien.



Si les intervenants n'attendent pas grand-chose de la réunion, des progrès sur le front de la guerre en Ukraine permettraient un réveil des valeurs cycliques en Europe, frappées depuis maintenant trois ans par les conséquences du conflit sur les prix de l'énergie et l'activité industrielle.



En attendant, les valeurs de la défense sont en berne, avec -1,4% pour Safran, -0,3% pour Thales ou encore -0,5% pour Dassault Aviation.



Si la saison des résultats touche désormais à sa fin, les publications trimestrielles de Cisco, Applied Materials, Deere et Adyen seront suivies de près dans les prochains jours.



Sur le compartiment obligataire, les rendements des T-Bonds US à 10 ans évoluent autour de 4,27% (-1 pt). Le Bund de même échéance est à 2,69% (+1 pt).

L'euro cède 0,3% face au billet vert, 1,16 USD. Sur le front du pétrole, le Brent gagne près de 0,8% à Londres, autour de 66,8 USD le baril.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Icade annonce avoir signé un accord pour céder à BNPP REIM sa participation dans un portefeuille de 23 actifs italiens, dont cinq actifs court-moyen séjour et 18 résidences seniors, représentant environ 15% de son exposition à l'immobilier de santé.



Poxel annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, décidée par le Tribunal des activités économiques de Lyon le 5 aout dernier, à la suite de sa déclaration de cessation de paiements du 29 juillet.



Sartorius Stedim Biotech annonce un partenariat avec Nanotein Technologies, dans lequel il prendra une participation minoritaire en investissant jusqu'à 3 millions USD, afin de soutenir des solutions basées sur la plateforme NanoSpark.



Enfin, Vinci a annoncé vendredi soir la conclusion avec ACS d'un accord définitif réglant certaines clauses liées au rachat de Cobra IS, finalisé le 31 décembre 2021. Le complément de prix initialement lié aux projets 'Ready to Build' dans les énergies renouvelables est fixé forfaitairement à 380 MEUR, dont 300 MEUR restent à verser en numéraire.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.