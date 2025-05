Paris: dans le vert, baisse des tensions commerciales information fournie par Cercle Finance • 09/05/2025 à 11:13









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en hausse vendredi matin, mais sur des gains relativement limités en l'absence d'indicateurs et de résultats de premier plan. L'indice CAC40 avance de 0,5% vers 7735 points et poursuit ainsi le redressement amorcé la veille.



Après avoir aligné trois séances de repli, le marché parisien avait réussi à rebondir de 0,9% à 7694 points hier, après avoir pris jusqu'à 1,1% à 7720 points, ce qui effaçait ses pertes de lundi et mardi.



Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 - qui sortait de trois semaines consécutives de progression - perd néanmoins autour de 0,5%,



La semaine a pourtant été marquée par une indéniable accalmie au niveau des tensions commerciales et un discours sans surprise de la Fed, qui ont permis à Wall Street de rester dans de bons rails.



Les investisseurs se sont senti pousser des ailes hier en fin de matinée lorsque Donald Trump a déclaré que 'les droits de douane visant la Chine pourraient baisser'.



Après avoir gagné jusqu'à 1,5%, le Dow Jones a néanmoins vu ses gains se réduire en fin de séance pour finir sur une hausse de 0,6%, tandis que le Nasdaq voyait sa progression être ramenée de 1,9% à 1,1%.



Selon Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management, les flux d'ETF montrent que les particuliers ont acheté des actions américaines décotées sans discontinuer au cours des 21 dernières semaines.



'C'est un record historique', souligne l'analyste. 'La dernière fois, c'était en 2022 au moment du 'bear market' (marché baissier, NDLR). Les achats avaient duré pendant 10 semaines consécutives', rappelle-t-il.



Le retour de l'appétit pour le risque à New York a pesé sur les Treasuries à dix ans, le rendement du papier à dix ans s'étant tendu de manière spectaculairement de presque 10 points de base au-delà de 4,37%.



'Au vu de l'environnement actuel, ce mouvement de hausse doit être interprété favorablement, précisent les stratèges de Danske Bank, car il reflète un optimisme croissant de la part des investisseurs dans l'économie américaine'.



'Il est encourageant de voir que le regain d'appétit pour le risque s'accompagne à la fois d'une remontée des rendements obligataires et d'un rebond des prix du pétrole', souligne la banque danoise.



Les cours du brut poursuivent leur progression vendredi, profitant comme la veille de la mise en place de nouvelles sanctions américaines visant l'Iran, susceptibles de peser sur l'offre.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,5% pour revenir au-delà de 60 dollars, son meilleur niveau depuis la fin avril, et le Brent progresse de 0,5% à plus de 63,1 dollars le baril.



Aucun catalyseur ne devrait venir animer cette dernière séance de la semaine, hormis peut-être quelques publications de résultats en Europe.



Même de ce côté, l'agenda s'annonce relativement allégé même si le début de matinée a vu plusieurs sociétés comme bpost, Commerzbank ou Enel publier leurs résultats du premier trimestre.





