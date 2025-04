Paris: dans le sillage du rebond de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 11:32









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en forte hausse mercredi matin, dans le sillage du rebond opéré la veille à Wall Street et avant une séance riche en résultats d'entreprise et indicateurs économiques. L'indice CAC40 grimpe de 2,3% vers 7503 points, et affiche une seconde séance dans le vert.



Les marchés d'actions américains ont réussi hier à effacer intégralement leurs lourdes pertes essuyées lors de la séance précédente en signant des gains de plus de 2,6% pour le Dow Jones et de 2,7% pour le Nasdaq.



En s'octroyant une progression de 2,5%, le S&P 500 a signé sa meilleure performance depuis le 9 avril, date de l'annonce de la pause de 90 jours décidée sur l'implantation des nouveaux droits de douane américains.



Principal facteur de soutien, l'actualité politique s'est brusquement calmée au lendemain de l'épisode de tension lié à la violente charge lancée par Donald Trump à l'encontre de Jerome Powell, le président de la Fed.



Le président américain a même assuré hier soir après la clôture des marchés qu'il n'avait pas l'intention de limoger le patron de la Réserve fédérale.



Les déclarations du secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui a exprimé sa confiance quant à une possible désescalade du conflit commercial avec la Chine, ont également soutenu la tendance.



Les investisseurs espèrent pouvoir continuer à reléguer au second plan les questions ayant trait aux droits de douane et à leur impact sur l'économie pour se concentrer sur les résultats des entreprises et les indicateurs afin de prendre le pouls de l'activité.



Ils ont pris connaissance des derniers indices PMI pour le mois de mars en zone euro. Son indice désaisonnalisé 'flash' PMI composite HCOB mesurant l'activité globale dans la région s'est établi à 50,1 ce mois-ci, contre 50,9 en mars, pour retomber à un creux de quatre mois.



En France, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale s'est replié de 48 en mars à 47,3 en avril, ce qui renforce la contraction de l'activité du secteur privé français en début de deuxième trimestre.



Les marchés vont également marquer une pause dans la surveillance des questions commerciales pour se concentrer sur les résultats des entreprises.



Les intervenants vont en particulier surveiller, à la mi-journée, les comptes de Boeing ou GE Vernova pour savoir si les entreprises américaines semblent en mesure de démentir le contexte économique difficile actuel.



La publication de Tesla, tombée hier soir, s'est soldée sans surprise par par un non-événement: les comptes sont aussi mauvais que prévu avec un bénéfice qui ressort 30% en dessous des attentes et un chiffre d'affaires qui manque le consensus de 8%. Le titre grimpait malgré tout de plus de 5% en cotations électroniques.



Le géant allemand des logiciels d'entreprise SAP a par ailleurs fait état d'une solide début d'année avec un chiffre d'affaires de premier trimestre en hausse de 11% en données comparables et une marge opérationnelle en amélioration de 8,2 points à 27,2%.



Au vu du contexte économique très flou du moment et de l'incertitude qui entoure les effets réels des droits de douane, il est encore trop tôt pour anticiper un redressement durable des marchés d'actions, estiment les spécialistes.



'Avec un indice VIX toujours au-dessus de la barre des 30 points, nous ne sommes pas encore sortis du gué', estime Jim Reid, analyste marchés chez Deutsche Bank.



'Bien que le rebond du S&P 500 constitue un signe du retour de la confiance, la volatilité pourrait persister si les négociations commerciales n'avançaient pas réellement ou si de nouvelles tensions politiques ou économiques devaient émerger', renchérit Antonio Di Giacomo, analyste chez XS.



'La réaction positive des marchés suite aux propos du secrétaire au Trésor montre à quel point les marchés peuvent réagir rapidement à des signes d'apaisement sur des questions clés telles que le commerce international', ajoute-t-il.



'La prudence demeure toutefois un facteur clé dans la prise de décision sur les marchés financiers aujourd'hui', conclut le professionnel.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.