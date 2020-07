Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris confirme avoir suspendu sa participation à une mission de l'Otan en Méditerranée Reuters • 01/07/2020 à 14:55









PARIS, 1er juillet (Reuters) - La France a temporairement suspendu sa participation aux opérations de surveillance de l'Otan en Méditerranée, a confirmé mercredi une source au ministère des Armées. La France a demandé des clarifications à l'Alliance atlantique avant de reprendre ses opérations dans le cadre de la mission Sea Guardian, ajoute-t-on de même source. Cette suspension avait été dévoilée dans la matinée par l'ambassadeur de Turquie en France, Ismaïl Hakki Musa, l'expliquant par les conclusions de l'enquête menée par l'Otan sur un incident entre la frégate française Courbet et des bâtiments turcs qui, a-t-il ajouté, ne confirme pas les accusations lancées par Paris contre Ankara. Le quotidien L'Opinion en faisait également état mercredi, ajoutant que Paris entendait exprimer ainsi son mécontentement à l'égard de l'Alliance atlantique, jugée pas assez sévère avec la Turquie, poursuit le journal. (John Irish version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.