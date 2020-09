Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris appelle les USA à retirer leurs mesures contre la CPI Reuters • 03/09/2020 à 19:33









PARIS, 3 septembre (Reuters) - La France a estimé jeudi que la décision des Etats-Unis d'imposer des sanctions à l'encontre de personnels de la Cour pénale internationale (CPI) constituait une grave attaque contre la Cour et les pays qui lui sont associés. "La France réaffirme son soutien sans faille à la Cour pénale internationale et à ses personnels, ainsi qu'à l'indépendance de la justice" déclare dans un communiqué le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. "Elle appelle les États-Unis à retirer les mesures annoncées", ajoute-t-il. Les Etats-Unis ont imposé mercredi des sanctions contre la procureure générale de la CPI Fatou Bensouda, pour l'enquête qu'elle a ouverte sur des crimes de guerre présumés de l'armée américaine en Afghanistan, ainsi que contre un autre responsable de la CPI, Phakiso Mochochoko. (Camille Raynaud)

