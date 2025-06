Paris: ambiance terne, Carrefour et Schneider s'enfoncent information fournie par Cercle Finance • 11/06/2025 à 17:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris conclut la séance sur un repli de 0,36%, à 7775 points, pénalisée par Carrefour (-2,2%), Schneider Electric (-2,1%) et Stellantis (-1,5%).



Outre-Atlantique, les indices sont pourtant en vert avec +0,2% pour le S&P500, +0,4% pour le Dow Jones et même +0,9% pour le Nasdaq.



Très attendue, la publication du CPI (soit les prix à la consommation US) n'a pas déçu avec une inflation globale de +2,4% et 'core' (hors variables volatiles) de +2,8% : c'est 0,1% au-dessus d'avril mais c'est -0,1% de moins que prévu.



La publication n'a pas toutefois pas suscité de 'coup de chapeau', au mieux une légère détente des taux longs US, mais rien de décisif.



Ainsi, le rendement des Treasuries à 10 ans reflue de -4,5Pts de 4,48% vers 4,435%, le '30 ans' de -2Pts vers 4,918%. Le Bund allemand s'améliore imperceptiblement à 2,523% et l'OAT également efface -0,3Pt de base 3,210% c'est de l'épaisseur du trait).



Le 'fait du jour' demeure l'annonce triomphaliste de Donald Trump évoquant un très bon accord commercial sino-américain mardi soir à Londres.



Mais cela suscite beaucoup d'incrédulité : 55% de droits de douane imposés aux produits chinois, 10% de la part de Pékin sur les imports US (avec rétablissement des exports de terres rares vers les US)... est-ce bien crédible ?



Même si les 2 parties annoncent s'être mises d'accord, en principe, sur le cadre général concernant la mise en oeuvre du consensus qui avait été trouvé le mois dernier lors des pourparlers à Genève, les négociations peuvent se poursuivre jusqu'au 9 juillet.



Si Trump se montre très enthousiaste, les investisseurs gardent en mémoire la physionomie des précédents cycles de négociations commerciales des années 2018-2019, qui aboutissaient souvent à des déceptions.



L'issue globalement favorable de la réunion de Londres, qui portait principalement sur les exportations de terres rares chinoises et les embargos sur les produits technologiques américains, a cependant été saluée par un regain général d'appétit pour le risque en Asie.



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei progressait de plus de 0,5% mercredi en fin de séance, à la faveur de l'apaisement apparent des tensions sur le dossier commercial.



Sur le marché des changes, le dollar perd un peu plus de terrain face à l'euro: -0,4% vers 1,1485$ (l'Euro se rapproche de sommets de plus de trois ans).



Les cours pétroliers profitaient à peine ce matin des bonnes nouvelles sur le front du commerce mais le repli des stocks de pétrole US poussent les cours à la hausse (-3,644 millions de barils de 'brut' la semaine dernière, après -4,304 millions de barils la précédente) : à Londres, le Brent remonte de près de 2,3% le baril vers 68,2$.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, l'Oréal annonce le renforcement de sa collaboration avec Accenture, NVIDIA et Microsoft pour accélérer le développement de Noli, son marketplace beauté multi-marques propulsée par l'IA.



TF1 annonce la signature d'un nouvel accord de partenariat avec AnimFrance, le SATEV, le SPECT, le SPI, l'USPA, le SEDPA, la SACD et la Scam, se substituant à l'accord du 15 décembre 2022 et pérennisant jusqu'à fin 2028 les engagements pris par le groupe de médias.



Alstom a annoncé mercredi avoir remporté auprès du métro de Séville un contrat portant sur la maintenance et la modernisation des systèmes de signalisation de ce dernier.



Orange Business annonce un partenariat avec Toshiba Europe pour le lancement d'Orange Quantum Defender, un service commercial de réseau sécurisé quantique pour 'offrir la meilleure solution de protection pour les données sensibles contre les futures attaques quantiques'.



Airbus Helicopters a présenté ce mercredi une nouvelle technologie modulaire de collaboration entre aéronefs habités et non habités, à quelques jours de l'ouverture du salon du Bourget.



Enfin, Schneider Electric annonce s'associer à Nvidia pour développer des infrastructures durables et prêtes pour l'intelligence artificielle (IA).





