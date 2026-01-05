Paris à la traîne ; l’optimisme gagne les autres Bourses européennes

(AOF) - Après une ouverture en belle hausse, la place parisienne évolue proche de l’équilibre, alors que ses consœurs européennes sont un peu mieux orientées. Le CAC 40 cède 0,06%, à 8190 points, tandis qu’à Francfort, le DAX 40 grimpe de 0,63%, à 24693 points, après avoir touché un nouveau record ce matin. La tendance est soutenue par la forte hausse du secteur de la Défense après l’ingérence américaine au Venezuela. Les cours du pétrole sont quant à eux proches de l’équilibre. Les investisseurs surveilleront dans l’après-midi un indicateur sur l’activité dans le secteur manufacturier américain.

En Europe, ASML (+3,15%, à 1017,40 euros) conforte sa position de première capitalisation européenne à la faveur d'une belle hausse à la Bourse d'Amsterdam dans la matinée du 5 janvier 2026. Le titre du fabricant de machines de production de semiconducteurs revient au-dessus de la barre des 1 000 EUR.

A Paris, à l'ouverture des marchés ce lundi, les valeurs du secteur de la défense grimpent à la suite de l'opération militaire d'envergure menée par les forces américaines au Venezuela conclue par l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro. Cet événement géopolitique majeur de ce début d'année 2026 a été un catalyseur soudain sur les places boursières. Exail Technologies domine le SBF 120 grimpant de 11,16% à 94,60 euros. Au sein du même indice, Dassault Aviation avance de 3,42% à 290 euros. Thales figure parmi les plus fortes progressions du CAC 40 gagnant plus de 4% à 243,60 euros.

Michelin (+0,24%, à 28,73 euros) est en légère hausse en ce début de semaine, après avoir déjà aligné cinq séances consécutives de progression pour un gain de 2,76%. Oddo BHF a réagi ce matin aux annonces de vendredi du groupe clermontois qui avait dévoilé deux acquisitions aux Etats-Unis. La finalisation de ces deux opérations de croissance externe est programmée pour le premier semestre 2026. Le montant dépensé pour ces opérations n'a pas été dévoilé, mais elles sont entièrement financées en numéraire.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Les investisseurs surveilleront à 16h l'indice PMI manufacturier de l'ISM aux Etats-Unis.

Sur le marché des devises, l'euro s'affaisse face au billet vert (-0,23%) et s'échange contre 1,1687 dollar.