Paris à la traîne des marchés européens, affaibli par BNP Paribas

(AOF) - Dans un scénario inverse à celui de la semaine passée, Paris a sous-performé des marchés européens bien orientés. Pénalisé par la chute de BNP Paribas, qui a été condamnée aux Etats-Unis pour son rôle au Soudan, le CAC 40 a gagné 0,39% à 8206,07 points. Pour sa part, l'EuroStoxx50 a progressé de 1,42% à 5687,04 points. Le vert était aussi la couleur dominante à Wall Street : le Dow Jones s'adjuge 0,77% vers 17h30. Après avoir connu un passage à vide vendredi, l'once dollar se rapproche des 4350 dollars.

Les tensions sino-commerciales se sont pourtant atténuées en fin de semaine dernière. Donald Trump a notamment déclaré que le niveau des droits de douane sur les produits chinois n'était "pas soutenable."

Bon début de saison des résultats

La semaine sera particulièrement riche, entre résultats d'entreprises (L'Oréal, Netflix, Tesla, SAP, Safran, Blackstone...) et indicateurs clés, comme l'inflation américaine en septembre au programme de vendredi.

Au sein du S&P 500, 58 entreprises (représentant 17 % des bénéfices de l'indice) ont déjà publié leurs résultats. Même si la saison vient de commencer, les statistiques globales sont solides : 76 % ont dépassé les prévisions en matière de bénéfice par action, ce qui est bien supérieur à la moyenne de 68 % enregistrée lors de la première semaine et légèrement supérieur aux 73 % du trimestre précédent, signale Bank of America.

La France dégradée et BNP Paribas chahutée

Vendredi soir, S&P Global a abaissé la note de crédit de la France de AA- à A+, la perspective est stable. "Malgré la présentation cette semaine du projet de budget 2026 au Parlement, l'incertitude pesant sur les finances publiques françaises reste élevée, explique l'agence de notation. "Si, selon nous, l'objectif de déficit budgétaire des administrations publiques de 5,4 % du PIB pour 2025 sera atteint, nous pensons qu'en l'absence de mesures supplémentaires significatives de réduction du déficit budgétaire, l'assainissement budgétaire sur notre horizon de prévision sera plus lent que prévu précédemment." Moody's annoncera son verdict vendredi.

La décision de S&P Global était déjà prise en compte par le marché. Le spread franco-allemand a reculé légèrement à 78 points de base contre 78,5 points de base, vendredi lors de la clôture en Europe. Le rendement du 10 ans français augmente de 1 point de base à 3,371%.

Sur le plan des valeurs, la séance a été marquée à Paris par la chute de BNP Paribas. Condamnée vendredi aux Etats-Unis pour son rôle au Soudan, la banque française va faire appel. Le secteur de la défense a en revanche été bien orienté grâce à l'introduction en Bourse du constructeur naval militaire allemand, TKMS. Il a terminé à 85,85 euros à comparer avec un prix d'introduction de 60 euros.