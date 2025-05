Paris à la peine et Francfort à l'assaut de son record

(AOF) - Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé. Sur le plan économique, les économistes ont été surpris par la hausse inattendue de l'indice des directeurs d'achat aux Etats-Unis pour le secteur non manufacturier de l'Institute of Supply Management. A Paris, Eutelsat a progressé après l'annonce de l’arrivée d’un nouveau directeur général. L'indice CAC 40 a perdu 0,55% à 7727,93 points tandis que le Dax40 a gagné 1,08% à 23335,42 points. Francfort est proche de son record de 23 476,01 points touché le 18 mars. La Bourse de Londres était fermée ce lundi.

En Europe, Shell (-1,94% à 28,765 euros) a enregistré la plus forte baisse au sein de l'indice AEX 25 après l'annonce samedi par Bloomberg d'une possible fusion entre la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise et son concurrent britannique BP. " Shell travaille avec des conseillers pour évaluer une éventuelle acquisition de BP, bien qu'elle attende de nouvelles baisses des cours du pétrole avant de décider de poursuivre ou non une offre, selon des personnes proches du dossier ", a fait savoir le média financier américain.

En net repli à l’ouverture, l’action Eutelsat a finalement bondi 12,50% à 4,50 euros après la nomination de Jean-François Fallacher au poste de directeur général. Le titre de l’opérateur de satellites s'était envolé dans les dernières minutes de la séance de vendredi dans de forts volumes pour finalement gagner 12%. Le directeur général d'Orange France remplacera le 1er juin, Eva Berneke, qui dirige l'entreprise depuis janvier 2022. En Bourse, Eutelsat a connu un début d’année très favorable, le contexte géopolitique ayant remis en lumière le caractère stratégique du secteur.

Amboise a annoncé avoir signé avec TT Investissements et Romain Tchenio un pacte d'actionnaires constitutif d'une action de concert concernant la société Altamir . Les membres du concert au sein duquel Amboise (65,82% du capital) est prédominant, détiennent ensemble 75,43% du capital et 75,47 des droits de vote de la société cotée de private equity. Dans ce contexte, Amboise a l'intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les titres de la société Altamir au prix de 28,50 euros par action. L'action a clôturé lundi en progression de 20,43% à 28,30 euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice Sentix de la confiance des investisseurs de la zone euro est ressorti à -8,1 en mai après -19,5 en avril, sachant qu’il était anticipé à -14,9.

La croissance de l'activité a accéléré au mois d'avril selon l'indice PMI non manufacturier de l'ISM. Attendu en baisse de 50,8 à 50,2 points, l'indicateur la mesurant s'est finalement installé à 51,6 points, signant un 56ème mois d'expansion sur 59.

Selon l'indice PMI Composite de S&P Global, aux États-Unis, la croissance de l'activité dans le secteur privé a fortement ralenti en ressortant à 50,6 points, contre 51,2 points attendus et 53,5 points en mars. Il s'agit de son rythme de croissance le plus faible depuis septembre 2023.

L'indice PMI des services de S&P Global a révélé un net ralentissement de l'activité dans le secteur en avril aux Etats-Unis. Cet indicateur est passé de 54,4 points en mars, à 50,8 points en avril, là où les analystes tablaient sur un ralentissement un peu moins important à 51,4 points.

Vers 17h45, l'euro progresse de 0,25% à 1,1325 dollar.