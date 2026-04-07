PAREF signe un bail de 15 ans avec Virgin Active
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 17:52
Virgin Active a choisi " The Medelan " pour lancer son nouveau concept de " Social Wellness Club " sur près de 2 800 m².
Le Groupe PAREF, qui a piloté le redéveloppement de l'actif en assure désormais la gestion.
Ce nouveau Club offrira une expérience inédite et immersive, alliant fitness haut de gamme, bien-être, espaces de coworking et zones dédiées à la récupération et à la nutrition.
Les utilisateurs pourront profiter d'installations sportives de pointe, de programmes de bien-être personnalisés, d'espaces collaboratifs favorisant la créativité, ainsi que d'une offre de restauration axée sur la santé et la qualité.
A lire aussi
-
Ils étaient les deux derniers Français retenus en Iran: Cécile Kohler et Jacques Paris ont quitté mardi le territoire de la République islamique, après plus de trois ans et demi de détention et cinq mois d'assignation à résidence à l'ambassade de France à Téhéran. ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales mardi vers 17H00 GMT, au 39e jour du conflit au Moyen-Orient: Le pétrole en hausse après des frappes contre l'île de Kharg Le cours du baril de pétrole américain WTI grimpe nettement mardi, après des informations ... Lire la suite
-
Entre l'opposition des socialistes, un appel du MoDem à temporiser et une mobilisation en ligne massive, une proposition de loi visant à contrer les "formes renouvelées" d'antisémitisme apparaît très fragilisée à quelques jours de son examen à l'Assemblée nationale. ... Lire la suite
-
Les Bourses mondiales reculent mardi, suspendues au dernier ultimatum de Donald Trump à l'Iran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, qui arrive à son terme à 20H00 heure de Washington. En Europe, la Bourse de Paris a terminé sur un petit recul de 0,67%, Francfort a ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer