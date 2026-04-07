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PAREF signe un bail de 15 ans avec Virgin Active
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 17:52

Le Groupe PAREF annonce la signature d'un bail de 15 ans avec Virgin Active au sein de " The Medelan ", au coeur de Milan.

Virgin Active a choisi " The Medelan " pour lancer son nouveau concept de " Social Wellness Club " sur près de 2 800 m².

Le Groupe PAREF, qui a piloté le redéveloppement de l'actif en assure désormais la gestion.

Ce nouveau Club offrira une expérience inédite et immersive, alliant fitness haut de gamme, bien-être, espaces de coworking et zones dédiées à la récupération et à la nutrition.

Les utilisateurs pourront profiter d'installations sportives de pointe, de programmes de bien-être personnalisés, d'espaces collaboratifs favorisant la créativité, ainsi que d'une offre de restauration axée sur la santé et la qualité.

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