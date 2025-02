PAREF : RÉSULTATS ANNUELS 2024

PAREF poursuit son développement en Europe et continue de poser les fondations d'une performance opérationnelle et

financière durable

Activité immobilière pour compte propre : valorisation du patrimoine en hausse malgré une pression temporaire sur le taux d'occupation

186 M€ d'actifs détenus en propre, en légère augmentation par rapport au 31 décembre 2023

Taux d'occupation financier en recul à 75 %

Activité de gestion pour compte de tiers : dynamisme dans un marché incertain

Actifs sous gestion pour compte de tiers : 2,9 Mds€, en hausse de 4% sur l'exercice

en hausse de 4% sur l'exercice Commissions de gestion : 18 M€ , en hausse de 17%

, en hausse de 17% Collecte brute : en recul à 34 M€ , impactée par un marché au ralenti avec des flux entrants très concentrés sur certaines SCPI

Développements opérationnels et stratégiques : portefeuille élargi, adapté et optimisé

Signature d'un renouvellement de bail avec une extension significative de plus de 2 000 m 2 dans la Tour Franklin, à La Défense

avec une extension significative de plus de 2 000 m dans la Tour Franklin, à La Défense Accompagnement de Parkway Life REIT dans l'acquisition et la gestion de son premier portefeuille européen pour un montant de plus de 110 M€

dans l'acquisition et la gestion de son premier portefeuille européen pour un montant de plus de 110 M€ Lancement de l 'activité de gestion de fonds en Italie avec la nomination de la branche italienne de PAREF Gestion comme gestionnaire du Fond o Broggi, propriétaire de l'actif The Medelan, l'une des adresses les plus attractives de Milan

avec la nomination de la branche italienne de PAREF Gestion comme gestionnaire du propriétaire de l'actif The Medelan, l'une des adresses les plus attractives de Milan Lancement de SOLIA Paref , filiale du Groupe dédiée au Property Management, gérant

350 actifs, et obtention d'un nouveau mandat de gestion auprès d'un investisseur institutionnel

, filiale du Groupe dédiée au Property Management, gérant 350 actifs, et obtention d'un auprès d'un investisseur institutionnel Renouveau de la gamme de fonds gérée par PAREF Gestion avec une c roissance des taux de distribution pour 2024 et le maintien , à nouveau, des prix de souscription

de fonds gérée par PAREF Gestion avec une pour 2024 et le , à nouveau, Avancées concrètes et récompenses pour la stratégie ESG « Create More »

Dividende 2024 et Perspectives 2025

Proposition du Conseil d'Administration de maintien du dividende de 1,5€ par action payable en numéraire pour l'exercice 2024, soumise à l'approbation de l'Assemblée Générale du 22 mai 2025

Poursuite du développement et de la diversification des activités du Groupe, avec notamment l'offre transversale " ONE-STOP-SHOP " pour capter de nouveaux mandats de gestion

" pour capter de nouveaux mandats de gestion Maintien d'une stratégie d'investissement sélective et créatrice de valeur, par une transformation et une gestion de portefeuille rigoureuse et durable

Cette année encore, PAREF met son expertise historique au profit de ses clients et de la performance, en poursuivant son développement à l'échelle européenne. Le groupe affirme ainsi la qualité de sa gestion opérationnelle et sa résilience face à un marché encore contraint. Des réalisations telles que la signature d'un partenariat stratégique avec Parkway Life REIT, la nomination en tant que gestionnaire du Fondo Broggi ou le lancement de SOLIA Paref viennent concrétiser les efforts des équipes et illustrent la capacité du Groupe à offrir une expertise complémentaire dans les services immobiliers.

Fort de cette dynamique, PAREF continue de poser les fondations d'une performance durable, au service de la satisfaction de ses clients et actionnaires.

Antoine Castro

Président & Directeur Général de PAREF

En 2024, nous avons accéléré le développement de PAREF en Europe en s'appuyant sur la complémentarité de nos métiers et notre engagement en matière de RSE. Les usages et les besoins en immobilier changent. Le Groupe a su s'adapter en répondant aux attentes de ses clients et des utilisateurs finaux et en repositionnant sa gamme de fonds. Les performances délivrées par cette dernière démontrent une nouvelle fois tout le savoir-faire des équipes.

Pour 2025, nous continuerons de mettre au cœur de notre gestion immobilière la performance, l'adaptation aux usages, la durabilité de nos actifs et la relation de proximité avec nos clients.

Anne Schwartz

Directrice Générale Déléguée de PAREF et Directrice Générale de PAREF Gestion

Le Conseil d'Administration, réuni le 27 février 2025, a arrêté les comptes consolidés au 31 décembre 2024. Les procédures d'audit par les commissaires aux comptes sont en cours.

1 – Une activité opérationnelle résiliente

1. 1 Patrimoine sous gestion en hausse

Les actifs sous gestion du groupe représentent près de 3,1 Mds€ au 31 décembre 2024, en augmentation de 4% par rapport au 31 décembre 2023.

En M€ 31/12/2023 31/12/2024 Evolution Gestion pour compte propre Actifs détenus en propre par PAREF 169 173 2% Participations détenues par PAREF [1] 13 13 3% Total patrimoine PAREF 182 186 2% Gestion pour compte de tiers Gestion de fonds 2 009 2 549 27% Gestion sous mandat 785 971 24% Retraitement [2] - -601 n.a Total patrimoine géré pour compte de tiers 2 794 2 92 0 4% Retraitement [3] -13 -13 3% PATRIMOINE TOTAL GÉRÉ 2 963 3 09 2 4%

1.2 Activité immobilière pour compte propre : valorisation des actifs en hausse et revenus impactés temporairement par la vacance

Au 31 décembre 2024, PAREF détient :

7 actifs en propre, principalement des actifs de bureaux du Grand Paris ;

des participations minoritaires dans des SCPI/OPPCI.

Valeur du patrimoine immobilier en légère hausse

La valeur du patrimoine de PAREF s'établit à 186 M€ au 31 décembre 2024, en légère hausse de 3%, à périmètre constant, par rapport à fin 2023. Il se compose de 173 M€ [4] pour les 7 actifs immobiliers représentant une surface locative de 73 526 m², et de 13 M€ de participations financières dans des fonds gérés par le groupe.

L'évolution du patrimoine immobilier s'explique principalement par :

des frais et travaux d'amélioration réalisés pour 10 M€, notamment sur l'actif en restructuration Tempo livré courant 2024 ;

une revalorisation des actifs en portefeuille pour -5,4 M€ (-3%) ; et

une cession d'un actif pour 0,7 M€.

Le portefeuille détenu par PAREF reste performant

La maturité moyenne pondérée des baux (WALB) s'élève à 4,85 ans, contre 4,5 ans fin 2023. La prolongation de WALB est liée à un renouvellement de bail d'une durée de 6 ans ferme avec une extension significative pour une filiale d'un groupe bancaire français, portant ses espaces de travail à plus de 4 000 m² dans la Tour Franklin à La Défense ;

Le taux d'occupation financier (TOF) du portefeuille s'affiche à 75 %, en recul de 24 points par rapport au 31 décembre 2023, impacté temporairement par la vacance stratégique mise en place sur l'actif Croissy-Beaubourg et la livraison de l'actif Tempo, en cours de commercialisation locative.

L'échéancier des baux sur le patrimoine détenu en propre est le suivant :

Des revenus locatifs nets en retrait

Les revenus locatifs nets des actifs de PAREF s'établissent à 7,8 M€ au 31 décembre 2024, en retrait de 11% par rapport à l'exercice précédent. Cette évolution est elle aussi notamment due à la vacance stratégique mise en place sur Croissy-Beaubourg et à la rotation des locataires sur la Tour Franklin à La Défense, compensée partiellement par l'effet de l'indexation. Les loyers à périmètre constant affichent une baisse de 9,5%.

Le taux de rendement brut moyen des actifs détenus en propre s'établit à 5,5% contre 7,5% fin 2023 [5] .

1.3 Activité de gestion pour compte de tiers : une année dynamique avec des avancées stratégiques dans le développement du Groupe, freinée par une collecte en recul

Le Groupe s'appuie sur ses deux filiales, PAREF Gestion et PAREF Investment Management, qui apportent leur savoir-faire aux investisseurs institutionnels et aux particuliers en proposant des services couvrant l'ensemble de la chaine de valeur des actifs et des fonds immobiliers.

Gestion de fonds : gestion d'un nouveau fonds en Italie renforçant la position européenne et un renouvellement de la gamme des fonds SCPI avec des performances en hausse

Type Actifs sous gestion

( M€)

31/12/2023 Actifs sous gestion

( M€)

31/12/2024 Evolution SCPI 1 900 1 845 -3% OPPCI 84 80 -5% Autre FIA 25 624 25x Total 2 009 2 549 27%

L'activité de gestion de fonds a été initiée en Italie avec la nomination de la branche italienne de PAREF Gestion comme gestionnaire du Fondo Broggi, propriétaire de l'actif The Medelan, l'un des actifs les plus emblématiques de Milan.

Cette nomination illustre le savoir-faire du Groupe, qui accompagne le fonds en tant que conseil en gestion d'actifs et développement depuis sa création. Il confirme son empreinte européenne et sa capacité à se différencier sur le marché grâce à une offre de services complète et intégrée.

Depuis 2022, le marché de l'immobilier a souffert d'une importante crise conjoncturelle. En 2024, la collecte brute des SCPI a quasiment été divisée par deux par rapport à l'année 2023. Les situations restent très contrastées selon les typologies d'actifs et acteurs de marchés ; en 2025, le marché des SCPI pourrait se stabiliser, alors que des signes laissent présager un redémarrage de la collecte.

Dans ce contexte, PAREF Gestion aborde une nouvelle ère, fruit d'un travail de transformation initié par la direction et l'ensemble des équipes. Portée par la dynamique historique de l'offre de PAREF Gestion, la gamme de SCPI a été repensée afin d'apporter aux investisseurs des propositions d'investissement immobilier diversifiées, attractives et durables, en adéquation avec le nouveau paradigme immobilier.

En 2024, les SCPI gérées par PAREF Gestion ont continué de démontrer des performances solides, avec des hausses constantes de leurs rendements (taux de distribution entre 5% et 6%), en ligne avec les prévisions et le maintien, à nouveau, des prix de souscription.

Le Groupe a poursuivi la gestion dynamique des portefeuilles en procédant à des arbitrages pour 42,2 M€ sur l'exercice 2024, dont notamment :

16,4 M€ pour PAREF Prima

12,1 M€ pour Novapierre 1

10,1 M€ pour Novapierre Résidentiel

3,6 M€ pour PAREF Hexa

Les souscriptions brutes collectées sur les fonds SCPI au cours de l'exercice 2024 s'affichent à 34 M€, en retrait de 64% par rapport à l'exercice précédent, reflet du ralentissement général et de la concentration observée en matière de collecte des SCPI depuis plusieurs trimestres consécutifs.

Gestion sous mandat : p oursuite et développement de la stratégie à travers de nouveaux mandats majeurs

La stratégie ONE-STOP-SHOP du groupe s'illustre sur l'exercice au travers la signature d'un mandat de gestion avec Parkway Life REIT , l'une des plus importantes sociétés de placement immobilier dans le secteur de la santé, cotée en Asie, dans sa stratégie d'investissement en Europe.

Ce mandat de gestion, pour un portefeuille de 11 maisons de retraite, valorisé à 111,2 M€ et sur une durée de 5 ans, renforce la position de PAREF sur le marché et démontre l'engagement des équipes à offrir un accompagnement sur le long terme aux stratégies des investisseurs institutionnels.

PAREF met ainsi au service des investisseurs son expertise sur toute la chaîne de valeur de

l'immobilier : investissement, gestion d'actifs, gestion locative ainsi que les projets de restructuration et de développement.

Le Groupe a annoncé le lancement de SOLIA Paref, sa filiale dédiée au Property Management pour compte de tiers. Résolument orientée vers la satisfaction de ses clients, cette entité propose un service de gestion immobilière haut de gamme, répondant aux plus hauts critères d'excellence. L'équipe gère 950 baux à travers 350 actifs, sur toutes les typologies : commerces, bureaux et activités, résidentiel, maisons de retraites, hôtellerie et villages vacances.

Dans le cadre de son développement, un mandat de gestion a été signé avec Hémisphère, société d'investissement et de gestion de premier plan, pour un actif immobilier composé de bureaux et d'un commerce en pied d'immeuble, situé en plein centre de Paris.

Des commissions de gestion en hausse de 17%, en dépit des commissions de souscription en retrait

Les commissions de gestion s'élèvent à 18,1 M€, en hausse de 17% par rapport à l'exercice 2023. Cette augmentation s'explique notamment par les honoraires d'investissement liés au mandat conclu avec Parkway Life REIT, qui s'étendra sur les 5 prochains exercices, ainsi que par les commissions liées à la gestion du fonds Fondo Broggi.

Les commissions de souscription brutes s'élèvent à 3,4 M€, en recul de 64% par rapport à l'exercice 2023, mécaniquement impactées par le ralentissement sensible de la collecte.

2 – Un résultat opérationnel courant en progression

Le résultat opérationnel courant est de 4,4 M€ sur l'exercice, en croissance de 34% par rapport à 2023. Ceci s'explique notamment par :

des revenus locatifs nets à 7,8 M€, en recul de 11% en raison de la vacance, courant 2024, sur

2 actifs ;

2 actifs ; des revenus des commissions à 21,5 M€, en baisse de 14% par rapport à 2023. Cette évolution est principalement liée au recul de la collecte brute en 2024 sur le marché des SCPI ; et est partiellement compensée par la hausse des commissions de gestion grâce aux nouveaux mandats signés en 2024 ;

des rémunérations d'intermédiaires à 6,2 M€, en baisse de 38%, corrélées au volume de la collecte ;

des charges générales d'exploitation à 17,1 M€, en baisse de 10% par rapport à l'exercice précédent, grâce à une optimisation des coûts et à certaines économies à effet exceptionnel.

Au-delà des éléments ci-dessus, les points suivants ont également contribué au résultat net :

la variation de la juste valeur des immeubles qui s'établit à -5,4 M€ au 31 décembre 2024, principalement en raison de la hausse des taux de capitalisation du marché générant un impact négatif sur la valorisation des immeubles ;

le coût de l'endettement financier qui s'élève à 3,6 M€, contre 1,7 M€ en 2023, s'explique notamment par le refinancement réalisé fin 2023 ;

le résultat de la quote-part des sociétés mises en équivalence de -0,6 M€ contre 0,9 M€ en 2023, lié à l'évolution négative de la valeur des actifs détenus par l'OPPCI.

3 – Une gestion rigoureuse des ressources financières

Le Groupe PAREF fait état d'une gestion rigoureuse de ses besoins et engagements à court terme.

Le montant nominal de la dette financière brute tirée du groupe PAREF ressort à 77 M€, contre 70 M€ au 31 décembre 2023, dont 75% couverte par des instruments dérivés de couverture ;

financière brute tirée du groupe PAREF ressort à 77 M€, contre 70 M€ au 31 décembre 2023, dont par des instruments dérivés de couverture ; Le ratio d'endettement (LTV) ressort à 31%, contre 28% au 31 décembre 2023 ;

(LTV) ressort à 31%, contre 28% au 31 décembre 2023 ; Le coût moyen de la dette tirée s'élève à 4,32% au 31 décembre 2024, contre 1,62% au 31 décembre 2023 ;

tirée s'élève à 4,32% au 31 décembre 2024, contre 1,62% au 31 décembre 2023 ; La maturité moyenne résiduelle de la dette s'établit à 3,5 ans au 31 décembre 2024, contre 4,5 ans fin 2023.

Les ratios financiers respectent l'ensemble de covenants au 31 décembre 2024 :

31/12/2023 31/12/2024 Covenant LTV 28% 31% <50% ICR 4,0x 1,87x >1,75x DFS 23% 23% <30% Valeur de patrimoine consolidée [6] 219 M€ 223 M€ >150 M€

4 – Actif net réévalué EPRA en légère baisse sur l'exercice

La Valeur Nette de Reconstitution EPRA ( Net Reinstatement Value/NRV ) s'élève à 108,3 € par action, en recul de 5 % par rapport au 31 décembre 2023.

L'évolution s'explique par la variation de juste valeur des immeubles de placement à périmètre constant de -4,9€ par action, la distribution de dividendes en 2024 de -1,5€ par action et une baisse sur la réévaluation des autres actifs non courants, soit -0,8€ par action, partiellement compensée par le résultat net récurent pour +1,1€ par action et la variation de juste valeur des instruments financiers pour +1,1€ par action.

Conformément aux recommandations de l'EPRA (« Best Practices Recommandations »), les indicateurs d'ANR EPRA sont déterminés notamment à partir des capitaux propres consolidés en normes IFRS, de la valeur de marché de la dette et des instruments financiers.

EPRA NRV (Valeur nette de reconstitution)

- en K€ 31/12/2023 31/12/2024 Evolution Capitaux propres IFRS - Part du groupe 121 200 111 708 -8% ANR dilué 121 200 1 11 708 -8% Inclut Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF Gestion [7] ) 37 873 36 203 -4% ANR dilué à la juste valeur 159 073 147 911 -7% Exclut Juste valeur des instruments financiers -378 1 312 n.a. Actifs incorporels - - Inclut Droits de mutation 12 394 14 079 14% ANR 171 089 163 301 -5% Nombre d'actions totalement dilué 1 508 609 1 508 425 ANR par action (en €) 113,4 € 108,3€ -5%

5 – Stratégie ESG « Create more » : des avancées structurantes

Grâce à l'expertise de ses équipes, PAREF a poursuivi l'intégration de sa stratégie ESG « Create More » au sein de son portefeuille immobilier. Le groupe renforce ainsi ses initiatives concrètes en ligne avec ses engagements en matière de transparence, de durabilité et de performance financière et se voit de nouveau récompensé pour ses avancées significatives en 2024.

Un portefeuille immobilier plus durable

L'engagement de PAREF se traduit par 69 % des actifs sous gestion classés Article 8 SFDR. Par ailleurs, le groupe PAREF a mené des études de vulnérabilité sur les actifs des fonds afin d'identifier les risques climatiques et ajuster ses stratégies de gestion pour une meilleure résilience.

De plus, un projet pilote a été lancé visant à automatiser la collecte des données sur la consommation d'énergie et d'émissions carbone de ses actifs. Cette initiative permettra d'analyser plus efficacement les performances annuelles et d'optimiser les plans d'actions, afin de réduire l'empreinte carbone.

La décarbonation demeure une priorité stratégique avec la mise en œuvre d'un plan ambitieux. Elle prévoit notamment le remplacement progressif des équipements de chauffages d'ici 2030, l'isolation thermique et l'installation de systèmes de gestion intelligente des bâtiments. Ces mesures assurent la conformité avec le Décret tertiaire et l'alignement sur la trajectoire CRREM 1,5°C .

Un financement durable intégré à la gestion de fonds

En 2024, le groupe PAREF a étendu le financement durable à la gestion de fonds. Ainsi, un « Sustainability Linked Loan » et un « crédit de décarbonation » ont été signés. Les conditions de financement dépendent en partie de la performance carbone annuelle des fonds et qui sera évaluée par un organisme indépendant.

Des récompenses confirmant la stratégie ESG

PAREF a reçu des distinctions attestant des progrès réalisés en matière de reporting et de performance ESG.

Au classement GRESB 2024 , référence mondiale en matière de performance ESG dans l'immobilier, PAREF a obtenu 5 étoiles et une note de 97/100 à travers le projet TEMPO. Cette distinction la positionne à la 1 ère place de son groupe de référence.

PAREF a également été récompensé par l' EPRA et a reçu le sBPR Award Silver , qui souligne son alignement avec les meilleurs standards en matière de reporting extra-financier.

Un engagement social et sociétal renforcé

PAREF consolide ses initiatives sociales et sociétales, notamment avec la mise en place d'une nouvelle stratégie de développement des compétences, et à travers le programme PAREF4Good , qui permet à chaque collaborateur de s'investir dans des actions solidaires. Par ailleurs, un score de 93/100 à l'index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été obtenu, illustrant l'engagement du Groupe en faveur de l'inclusion.

6 – Evénement post clôture

Dans le cadre de son programme de cession, la Foncière PAREF annonce avoir vendu un entrepôt loué de 11 000 m² situé à Aubergenville (78). Le prix net vendeur est en ligne avec la dernière valeur d'expertise.

7 – Perspectives et priorités 2025 : une stratégie claire de croissance

S'appuyant sur son savoir-faire depuis plus de 30 ans, PAREF maintient sa stratégie et son développement sur l'ensemble de ses activités complémentaires : investissement, développement, fund management, asset management et property management. PAREF poursuivra ses objectifs de performance durable et de satisfaction clients à travers 3 axes :

maximiser la performance financière via une gestion dynamique et stratégique pour sécuriser et valoriser les actifs sous gestion dans un marché en constante évolution.

via une gestion dynamique et stratégique pour sécuriser et valoriser les actifs sous gestion dans un marché en constante évolution. développer un immobilier durable et résilient notamment au travers d'un plan d'investissement pour accélérer la transformation des actifs, en intégrant des solutions digitales pour optimiser la gestion de la performance ESG de son portefeuille.

notamment au travers d'un plan d'investissement pour accélérer la transformation des actifs, en intégrant des solutions digitales pour optimiser la gestion de la performance ESG de son portefeuille. placer les clients au centre de son approche par une compréhension et une anticipation de leurs besoins pour garantir une offre sur-mesure et développer une relation de confiance.

En combinant une maîtrise des enjeux locaux avec une vision internationale, PAREF s'appuie sur des fondations solides pour poursuivre sa croissance en termes d'actifs sous gestion, d'empreinte géographique, et de partenariats stratégiques

Agenda financier

29 avril 2025 : Informations financières au 31 mars 2025

22 mai 2025 : Assemblée Générale Mixte

A propos du groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaîne de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 31 décembre 2024, le groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

ANNEXES

Résultats locatifs

Résultats locatifs sur le patrimoine détenu en propre (K€) 31/12/2023 31/12/2024 Evolution Revenus locatifs bruts 9 012 8 455 -6% Charges locatives refacturées 3 614 2 989 -17% Charges locatives, taxes et assurances -3 809 -3 625 -5% Charges non récupérables -195 -636 226% Autres revenus 1 1 -50% Total revenus locatifs nets 8 818 7 819 -11%

Résultat Net Récurrent EPRA au 31 décembre 202 4

En K€ 31/12/ 2023 31/12/2024 Evolution en % RÉSULTAT NET CONSOLID É PART DU GROUPE -16 428 -5 386 -67% Ajustements (i) Variation de juste valeur des immeubles de placements et des autres actifs -18 612 -5 380 -71% (ii) Gains/pertes sur cessions d'actifs ou de sociétés et autres cessions - 11 n.a. (iii) Gains ou pertes sur cessions d'actifs financiers - - (iv) Impôts sur les plus ou moins-values de cessions - - (v) Dépréciation d'écart d'acquisition/Ecart d'acquisition négatif - - (vi) Variation de juste valeur des instruments financiers et frais d'annulation des dérivés 77 279 263% (vii) Coûts d'acquisition sur acquisitions de sociétés et autres intérêts - - (viii) Impôts différés résultant des ajustements - - (ix) Ajustement (i) à (viii) sur les sociétés détenues en partenariat -99 1 720 n.a. (x) Participations ne donnant pas le contrôle sur les ajustements - - RÉSULTAT NET R ÉCURRENT EPRA 2 162 1 982 -8% Nombre moyen d'actions 1 508 609 1 508 510 RÉSULTAT NET RÉCURRENT PAR ACTION EPRA 1,43 € 1,31 € -8%

Compte de résultat de l'exercice 2024

Compte de résultat consolidé détaillé (en K€) 2023 2024 Evolution Revenus locatifs bruts 9 012 8 455 -6% Charges locatives refacturées 3 614 2 989 -17% Charges locatives, taxes et assurances - 3 809 -3 625 -5% Charges locatives et taxes non récupérées -195 -636 226% Autres revenus 1 1 -50% Revenus locatifs nets 8 818 7 819 -11% Chiffres d'affaires sur commissions 24 948 21 528 -14% - de gestion 15 536 18 108 17% - de souscription 9 412 3 420 -64% Revenus des commissions 24 948 21 528 -14% Rémunérations d'intermédiaires -10 095 -6 240 -38% dont honoraires de partenaires -4 277 -4 178 -2% dont rétro-commissions de souscription -5 816 -2 061 -65% Charges générales d'exploitation -19 025 -17 091 -10% Amortissements et dépréciations - 1 346 -1 610 20% Résultat opérationnel courant 3 300 4 407 34% Variation de juste valeur des immeubles de placement -18 612 -5 380 -71% Résultat de cession des immeubles de placement 0 11 n.a. Résultat opérationnel -15 312 -962 -94% Produits financiers 2 173 934 -57% Charges financières -3 833 -4 498 17% Coût de l'endettement financier net - 1 660 -3 563 115% Autres charges et produits financiers -102 234 n.a. Variation de valeur des instruments dérivés -77 -279 262% Quote-part des sociétés mises en équivalence [8] 847 -568 n.a. Résultat net avant impôts -16 304 -5 139 -68 % Charges d'impôts -124 -247 99% Résultat net consolidé -16 428 -5 386 -67% Résultat net consolidé part du Groupe -16 428 -5 386 --67% Nombre moyen d'actions (non dilué) 1 508 609 1 508 510 Résultat net consolidé par action (part du Groupe) -10,89 -3,57 -67% Nombre moyen d'actions (dilué) 1 508 609 1 508 510 Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué) -10,89 -3,57 -67%

Bilan

BILAN ACTIF (en K€) 31/12/2023 31/12/2024 Actifs non courants Immeubles de placement 168 130 168 810 Immobilisations incorporelles 652 618 Immobilisations corporelles 2 331 1 706 Immobilisations financières 358 357 Titres mis en équivalence 13 982 12 985 Actifs financiers 1 088 1 078 Instruments dérivés Total actifs non courants 186 540 185 555 Actifs courants Stocks - - Clients et autres débiteurs 14 200 12 782 Autres créances et comptes de régularisation 2 500 1 975 Instruments dérivés 378 - Trésorerie et équivalents de trésorerie 7 558 10 123 Total actifs courants 24 637 24 880 Actifs non courants détenus en vue de la vente 740 3 900 TOTAL DE L'ACTIF 211 917 214 334 BILAN PASSIF (en K€) 31/12/2023 31/12/2024 Capitaux propres Capital social 37 755 37 755 Primes liées au capital 42 193 42 193 Réserves de la juste valeur 82 88 Variation de valeur des instruments de couverture 99 -1 312 Réserves consolidées 57 500 38 370 Résultat consolidé -16 428 -5 386 Capitaux propres – part du Groupe 121 200 111 708 Total des capitaux propres 121 200 111 708 PASSIF Passifs non courants Dettes financières, part à long terme 70 627 77 258 Instruments dérivés - 1 312 Impôts différés passifs, nets 42 41 Provisions 344 1 065 Total des passifs non courants 71 013 79 676 Passifs courants Dettes financières, part à court terme 369 351 Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 626 10 524 Dettes fiscales et sociales 8 022 7 806 Autres dettes et comptes de régularisation 3 687 4 270 Total des passifs courants 19 704 22 950 TOTAL DU PASSIF 211 917 214 334

Flux de trésorerie

FLUX DE TRÉSORERIE (en K€) 31/12/2023 31/12/2024 Flux d'exploitation Résultat net -16 428 -5 386 Dotations nettes aux amortissements et provisions 1 279 1 607 Réévaluations à la juste valeur immeubles de placements 18 612 5 380 Réévaluations à la juste valeur des instruments dérivés 77 279 Réévaluations à la juste valeur des actifs financiers - - Charges d'impôts 124 247 Plus ou moins-values de cession d'immobilisations net d'impôt 1 -178 Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence -847 568 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et avant impôt 2 817 2 518 Coût de l'endettement financier net 1 660 3 563 Impôts payés -424 -90 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier et après impôt 4 053 5 991 Variation du BFR -675 1 765 Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 3 378 7 756 Flux d'investissements Acquisition des immeubles de placement -8 052 -6 641 Autres acquisitions d'immobilisations -144 -262 Prix de cession des immeubles de placement 751 Acquisition d'immobilisations financières 95 4 Cession d'immobilisations financières 169 Variation des participations dans les sociétés mises en équivalence Produits financiers reçus 93 - Incidence des variations de périmètre -107 - Flux de trésorerie utilisés par les activités d'investissement -8 116 -5 980 Flux de financement Variation de capital - - Titres d'autocontrôle -5 4 Augmentation des emprunts bancaires 10 000 7 000 Variation des autres dettes financières - - Remboursements de dettes locatives -524 -618 Remboursements des emprunts - Variation des concours bancaires 19 -19 Intérêts payés -1 544 - 3 274 Frais d'émission d'emprunt -1 402 -40 Dividendes versés aux actionnaires et aux minoritaires -4 527 -2 263 Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement 2 017 790 Augmentation / (Diminution) de la trésorerie -2 721 2 565 Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de l'exercice 10 279 7 558 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de l'exercice 7 558 10 123

EPRA NTA (Valeur nette de continuation) au 31 décembre 2024

EPRA NTA (Valeur nette de continuation) - en K€ 31/12/2023 31/12/2024 Evolution Capitaux propres IFRS -Part du groupe 121 200 111 708 -8% Inclut / Exclut Instrument hybride - - - ANR dilué 121 200 111 708 -8% Inclut Réévaluation des immeubles de placement - - - Réévaluation des immeubles en restructuration - - - Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF GESTION [9] ) 37 873 36 203 -4% Réévaluation des contrats de crédit-bail - - - Réévaluation des stocks - - - ANR dilué à la juste valeur 159 073 147 911 -7% Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement - - - Juste valeur des instruments financiers -378 1 312 n.a. Ecart d'acquisition résultant des impôts différés - - - Ecart d'acquisition inscrit au bilan - - - Actifs incorporels -652 -618 -5% Inclut Juste valeur des dettes - - Réévaluation des actifs incorporels - - - Droits de mutation 12 393 1 4 079 14% ANR 170 437 162 683 -5% Nombre d'actions totalement dilué 1 508 609 1 508 425 ANR par action (en €) 113,0 € 107,8€ -5%

EPRA NDV (Valeur nette de liquidation) au 31 décembre 202 4

EPRA NDV (Valeur nette de liquidation)

- en K€ 31/12/2023 31/12/2024 Evolution Capitaux propres IFRS -Part du groupe 121 200 111 708 -8% ANR dilué 121 200 111 708 -8% Inclut Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF GESTION [10] ) 37 873 36 203 -4% ANR dilué à la juste valeur 159 073 147 911 -7% Inclut Juste valeur des dettes 409 195 -52% ANR 159 483 148 105 -7% Nombre d'actions totalement dilué 1 508 609 1 508 425 ANR par action (en €) 105,7 € 98,2 € -7%

Autres indicateurs EPR A

Taux de vacance EPRA [11]

En K€ 31/12/2023 31/12/2024 Evolution Revenus locatifs estimés sur l'espace vacant 95 3 245 Revenus locatifs estimés sur l'ensemble du portefeuille 10 925 12 746 Taux de vacance EPRA 0,87% 25,46% 24,59 pts

Taux de rendement EPRA

En % 31/12/2023 31/12/2024 Evolution Taux de capitalisation net PAREF 6,54% 5,36% -1,18pts Effet des droits et frais estimés -0,39% -0,36% +0,03pts Effet des variations de périmètre 0.00% -0,02% -0,02pts Rendement Initial Net EPRA [12] 6,15% 4,98% -1,17 pts Effet des aménagements de loyers 1,71% 0,47% -1,24 pts Rendement Initial Net Topped-Up EPRA [13] 7,86% 5,45% -2,41 pts

Investissements immobiliers réalisés

en K€ 31/12/2023 31/12/2024 Acquisition Développement [14] 6 456 6 965 CAPEX de maintenance 222 3 241 avec création de surface sans création de surfaces 222 3 241 avantages commerciaux Autres dépenses Intérêts capitalisés Total CAPEX 6 553 10 206 Différence entre CAPEX comptabilisés et décaissés 1 671 -3 319 Total CAPEX décaissés 8 224 6 888

LTV (Loan to Value) EPRA

En K€ Groupe Intégration proportionnelle Combiné QP des JVs QP des sociétés en mise en équivalence Intérêt minoritaire Inclut : Emprunts auprès des institutions financières 77 000 n.a. 9 695 n.a. 86 695 Billets de trésorerie - n.a. 0 n.a. - Hybrides (y compris obligations convertibles, actions de préférence, dettes, options, obligations perpétuelles) - n.a. 0 n.a. - Emprunts obligataires - n.a. 0 n.a. - Instruments dérivés de change (futures, swaps, options et forwards) - n.a. 0 n.a. - Besoin en fonds de roulement net [15] 7 853 n.a. 206 n.a. 8 059 Immeubles occupés par le propriétaire (dette) - n.a. 0 n.a. - Comptes courants (caractéristique capitaux propres) - n.a. 0 n.a. - Exclut : n.a. n.a. Trésorerie et équivalents de trésorerie 10 123 n.a. 122 n.a. 10 245 Dette nette (A) 74 730 n.a. 9 778 n.a. 84 508 Inclut : Immeubles occupés par le propriétaire - n.a. 0 n.a. - Immeubles de placement à la juste valeur 168 810 n.a. 21 683 n.a. 190 493 Immeubles destinés à la vente 3 900 n.a. 0 n.a. 3 900 Immeubles en cours de développement - n.a. 0 n.a. - Immobilisations incorporelles [16] 38 341 n.a. 0 n.a. 38 341 Créances nettes - n.a. 0 n.a. - Immobilisations financières 1 435 n.a. 0 n.a. 1 435 Valeur totale des actifs (B) 212 486 n.a. 21 683 n.a. 234 169 Optionnel : Droits de mutation immobiliers 12 743 n.a. 1 496 n.a. 14 239 Valeur totale des actifs (y compris RETT) (C) 12 743 n.a. 1 496 n.a. 14 239 LTV (A/B) 35,2% n.a. 45,1% n.a. 36,1% LTV (INCL. RETT) (A/C) (OPTIONNEL) 33,2% n.a. 42,2% n.a. 34,0%

Ratios de coûts EPRA

Les ratios ci-dessous sont calculés sur le périmètre des actifs détenus en propre [17] par PAREF (incluant les mises en équivalence).

En K€ 31/12/2023 31/12/2024 Evolution Inclus : Frais généraux (2 522) (1 912) -24% Charges sur immeubles Charges locatives nettes des honoraires (3 809) (3 625) -5% Quote-part de frais généraux et de charges des sociétés mises en équivalence (355) (74) -79% Exclus : Charges du foncier 1 573 1 159 -26% Charges locatives refacturées comprises dans les loyers 2 155 1 830 -15% Coûts (y compris coûts de vacance) (A) (2 958) (2 623) -1 1 % - charges de vacance (charges locatives non récupérées) 202 671 232% Coûts (hors coûts de vacance) (B) (2 756) (1 952) -2 9 % Revenus locatifs moins charges du foncier 11 167 10 285 -8% - charges locatives refacturées comprises dans les loyers (2 155) (1 830) -15% + quote-part de revenus locatifs moins charges du foncier des sociétés mises en équivalence 1 356 1 603 18% Revenus locatifs (C) 10 367 10 05 8 -3% Ratio de coûts (y compris coûts de vacance) (A/C) 28,5% 26,1% -2 4 bps Ratio de coûts (hors coûts de vacance) (B/C) 26,6% 19,4% -7bps

Glossaire

DFS (Dette Financière Sécurisée) : la dette financière sécurisée divisée par la valeur consolidée du patrimoine (incluant la valeur des titres de PAREF Gestion et les participations financières dans les fonds gérés par le Groupe)

ICR (Interest Coverage Ratio) : le résultat opérationnel courant divisé par les frais financiers consolidés hors frais de mise en place de financements.

Ratio d'endettement (LTV pour Loan to Value) : la dette nette consolidée tirée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits, incluant la valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion et les participations financières dans les fonds gérés par le Groupe

Taux de Distribution de la SCPI : le montant du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l'associé, versé au titre de l?année N (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) divisé par le prix de souscription au 1 er janvier de l'année N pour les SCPI à capital variable.

Taux d'occupation financier (TOF) : la division du montant total des loyers et indemnités d'occupation facturées (y compris les indemnités compensatrices de loyers) ainsi que des valeurs locatives de marché des autres locaux non disponibles à la location, par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine serait louée.

WALB ( Weighted Average Lease Break) : Durée résiduelle moyenne des baux jusqu'à la prochaine possibilité de résiliation.

[1] Les participations dans l'OPPCI Vivapierre, la société mise en équivalence

[2] L'actif The Medelan inclus dans la Gestion de fonds et dans la Gestion de mandat

[3] Incluant principalement les participations dans l'OPPCI Vivapierre intégrée dans la Gestion de fonds

[4] Hors participation minoritaires dans SCPI/OPPCI

[5] Excluant l'actif Tempo (Léon Frot) en cours de restructuration au 31 décembre 2023

[6] Incluant la valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion, qui a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2024.

[7] Incluant la valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion, qui a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2024.

[8] Incluant les participations dans les sociétés mises en équivalence dont principalement 27,24% de l'OPPCI Vivapierre

[9] La valorisation de fonds de commerce PAREF Gestion a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2024

[10] La valorisation de fonds de commerce PAREF Gestion a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2024

[11] Hors participations dans l'OPPCI Vivapierre

[12] Le taux de rendement initial net EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, après déduction des aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus

[13] Le taux de rendement initial net « topped-up » EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, excluant les aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus

[14] Comprend les investissements relatifs au projet restructuration de l'actif Tempo situé à Paris

[15] Ce poste correspond aux dettes courantes (intérêts courus, dépôts de garantie, fournisseurs, dettes fiscales et sociales, autres dettes) nettes des créances courantes (clients, autres créances et charges constatées d'avance)

[16] Comprend la valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion, réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2024

[17] Excluant les participations dans OPPCI Vivapierre