PAREF : PAREF - Résultats semestriels 2026

RÉSULTATS SEMESTRIELS 2026

Poursuite du recentrage des activités et de l'amélioration des équilibres financiers

Les actifs sous gestion du Groupe représentent 2,9 Mds€ au 30 juin 2026, en baisse de 5,1% par rapport au 31 décembre 2025, dans un marché immobilier toujours contraint.

Activité immobilière pour compte propre : des revenus locatifs en forte hausse, valorisation en léger repli

Le patrimoine détenu en propre s'établit à 165 M€ , en retrait de -5,0% par rapport au 31 décembre 2025, avec un taux d'occupation financier de 78,2%, en hausse de 1,8 point par rapport à fin 2025 ;

, en retrait de par rapport au 31 décembre 2025, avec un taux d'occupation financier de en hausse de 1,8 point par rapport à fin 2025 ; Les revenus locatifs nets atteignent 3,3 M€ , en hausse de +23,8%, portés par le nouveau bail signé sur l'actif Tempo, un effet de base favorable lié à la Tour Franklin ainsi qu'à l'indexation des loyers.

Activité de gestion pour compte de tiers : pilotage prudent dans un marché sous c ontrainte

Les encours sous gestion pour compte d'institutionnels et de particuliers s'établissent à 2,8 Mds€ , en baisse de 5,2% par rapport au 31 décembre 2025. En retraitant les effets de la cession de SOLIA Paref et les nouveaux mandats, la baisse s'élèverait à -2,1% ;

, en baisse de 5,2% par rapport au 31 décembre 2025. En retraitant les effets de la cession de SOLIA Paref et les nouveaux mandats, la baisse s'élèverait à -2,1% ; Les commissions de gestion atteignent 8,3 M€ , en hausse de +1,6%, portées par les signatures des nouveaux mandats de gestion en Allemagne (Munich et Berlin) ;

, en hausse de +1,6%, portées par les signatures des nouveaux mandats de gestion en Allemagne (Munich et Berlin) ; La collecte brute s'établit à 4,9 M€ , en retrait par rapport au 1 er semestre 2025, dans un contexte de polarisation du marché des SCPI.

Structure financière : le ratio de couverture des intérêts (ICR) en amélioration et au-dessus du seuil au 30 juin 2026

Un Waiver bancaire (covenant holiday) avait été obtenu le 29 septembre 2025, à la suite de la baisse du ratio ICR à 1,03x, avec de nouveaux seuils fixés à 1,20x au 30 juin 2026 puis 1,50x au 31 décembre 2026.

L'ICR s'établit à 1,64x au 30 juin 2026, au-dessus du seuil de 1,20x applicable à cette date.

Développements opérationnels et stratégiques : un portefeuille européen diversifié

Signature d'un bail de 15 ans avec Virgin Active pour une surface totale de 2 800 m² au sein de « The Medelan » , actif emblématique au cœur de Milan, illustrant la capacité du Groupe à créer de la valeur sur des actifs premium en Europe.

, actif emblématique au cœur de Milan, illustrant la capacité du Groupe à créer de la valeur sur des actifs premium en Europe. Obtention d'un mandat d'asset management à Munich, pour un actif de 28 000 m² à fort potentiel de revalorisation, en ligne avec la stratégie de développement du Groupe en Allemagne.

à fort potentiel de revalorisation, en ligne avec la stratégie de développement du Groupe en Allemagne. Sécurisation de deux nouvelles échéances locatives par la SCPI PAREF Evo, dont le renouvellement anticipé, pour sept ans, du bail de son locataire historique (18 % du patrimoine total de la SCPI), confortant la pérennité du taux d'occupation financier. Elle a par ailleurs renouvelé son premier cycle de labellisation ISR, pour une durée de 3 ans, et a de nouveau été récompensée au Palmarès des SCPI durables.

par la SCPI PAREF Evo, dont le pour sept ans, du bail de son locataire historique (18 % du patrimoine total de la SCPI), confortant la pérennité du taux d'occupation financier. Elle a par ailleurs renouvelé son premier cycle de labellisation ISR, pour une durée de 3 ans, et a de nouveau été récompensée au Palmarès des SCPI durables. Poursuite de la démarche ESG de la SCPI PAREF Prima , qui a équipé une partie de ses retail parks allemands de bornes de recharge électrique, en partenariat avec Eliso (filiale de VINCI Concessions).

, qui a équipé une partie de ses retail parks allemands de bornes de recharge électrique, en partenariat avec Eliso (filiale de VINCI Concessions). Maintien de PAREF Gestion dans la catégorie « Excellent » du classement des meilleures sociétés de gestion de SCPI 2026 de Décideurs Magazine, confirmant la qualité de sa gestion et la reconnaissance de son savoir-faire.

Finalisation de la cession de SOLIA Paref, filiale dédiée au Property Management pour compte de tiers au Groupe RYZE (anciennement YARD REAAS), dans le cadre du recentrage du Groupe sur les activités à forte valeur ajoutée : l'Asset Management, le Fund Management et l'Investissement.

Évolution de la gouvernance

Le 16 juin 2026, le Conseil d'Administration de PAREF a nommé Takuya Yamada en qualité de Président-Directeur général par intérim. Un processus de recrutement, actuellement en cours, doit prochainement aboutir à la nomination d'un Président-Directeur Général à titre permanent.

Le premier semestre 2026 acte une nouvelle phase de développement pour PAREF. Alors que le marché immobilier est en pleine mutation et reste contraint, nous avons déjà appliqué, de manière prudente et optimale, un recentrage de nos activités tout en donnant la priorité au rétablissement durable de nos équilibres financiers. Le Groupe entend poursuivre son développement européen, avec la volonté de créer de la valeur à long terme pour ses actionnaires.

Takuya Yamada

Président & Directeur Général de PAREF par intérim

Ce semestre illustre la diversité de nos activités, toutes pilotées avec la même exigence : progression du taux d'occupation financier sur notre patrimoine en propre, et nouveau mandat d'asset management en Europe. Parallèlement, dans un marché des SCPI qui reste particulièrement contraint, nous avons maintenu la performance de nos portefeuilles de SCPI, tout en préparant de nouvelles initiatives pour élargir notre gamme de fonds et diversifier nos revenus avec de nouvelles stratégies.



Anne Schwartz

Directrice Générale Déléguée de PAREF et Directrice Générale de PAREF Gestion

Le Conseil d'Administration, réuni le 29 septembre 2026, a arrêté les comptes consolidés résumés au 30 juin 2026.

Les commissaires aux comptes ont émis leur rapport sur l'information financière semestrielle le 29 septembre 2026 après avoir procédé aux diligences suivantes :

Examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société PAREF, relatifs à la période du 1 er janvier au 30 juin 2026, qui ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration du 29 septembre 2026 ;

janvier au 30 juin 2026, qui ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'Administration du 29 septembre 2026 ; Vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Le rapport financier semestriel 2026 peut être consulté ou téléchargé sur le site internet de PAREF : www.paref.com

1 – Une activité opérationnelle résiliente

1.1 Activité immobilière pour compte propre : des revenus locatifs en forte hausse, une valorisation du portefeuille en repli

Valeur du patrimoine immobilier en recul

La valeur du patrimoine de PAREF s'établit à 165 M€ au 30 juin 2026, en retrait de 5% par rapport à fin 2025. Cette évolution s'explique par un ajustement des valeurs en portefeuille pour -7,9 M€, portant principalement sur le patrimoine de bureaux situé à Paris et en région parisienne, dans un contexte de hausse des taux de rendement exigés par les investisseurs et de pression sur les valeurs locatives de marché.

Le patrimoine se compose de 152,8 M€ pour les 6 actifs immobiliers représentant une surface locative de près de 63 748 m², et de 12,7 M€ de participations financières dans des fonds gérés par le Groupe.

Performances locatives en progression

Le taux d'occupation financier (TOF) du portefeuille s'affiche à 78,2%, en progression par rapport au 31 décembre 2025 (76,4%), porté par la signature du nouveau bail sur l'actif Tempo.

La maturité moyenne pondérée des baux (WALB) s'élève à 4,06 ans, contre 4,23 ans à fin 2025, reflétant l'évolution naturelle du portefeuille sur la période.

Le taux de rendement initial brut moyen des actifs détenus en propre ressort à 6,3%, contre 5,9% fin 2025, porté notamment par l'ajustement des valeurs d'expertise.

L'échéancier des baux sur le patrimoine détenu en propre est le suivant :

Des revenus locatifs nets en forte hausse

Les revenus locatifs nets des actifs de PAREF s'établissent à 3,3 M€ au 30 juin 2026, en hausse de 23,8% par rapport au premier semestre 2025. Cette évolution est notamment due au nouveau bail signé sur l'actif Tempo, à un effet de base favorable lié à la Tour Franklin ainsi qu'à l'indexation des loyers. Les loyers à périmètre constant sont en hausse de 14,2%.

1.2 Activité de gestion pour compte de tiers : un développement stratégique dans un marché contrasté

Le Groupe s'appuie sur ses deux filiales, PAREF Gestion et PAREF Investment Management, qui apportent leur savoir-faire aux investisseurs institutionnels et aux particuliers en proposant des services d'Asset Management, de Fund Management et d'Investissement sur les actifs et fonds immobiliers.

Gestion de fonds : un portefeuille résilient et en cours d'optimisation

Type Actifs sous gestion

(M€)

30/06/2026 Actifs sous gestion

(M€)

31/12/2025 Evolution en % SCPI 1 762 1 767 -0,3 % OPPCI 72 77 -6,3 % Autres FIA 634 631 0,4 % Total 2 468 2 476 -0,3 %

Sur le 1 er semestre 2026, la collecte sur le marché des SCPI tend à se stabiliser, mais plusieurs défis demeurent pour les sociétés de gestion immobilières. La liquidité reste structurellement fragile et les flux de souscriptions restent concentrés sur un nombre restreint de véhicules, illustrant la polarisation persistante du marché.

Depuis le renouvellement de sa gamme historique en septembre 2024, PAREF Gestion a confirmé la solidité de ses SCPI, portées par des performances stables sur l'exercice 2025. Cette dynamique s'est appuyée sur un pilotage rigoureux des portefeuilles, avec la poursuite de la rotation d'actifs, le maintien des performances et de la résilience des fonds gérés, et une stratégie ESG affirmée. Forte de ce socle, la société de gestion a poursuivi activement son développement, avec plusieurs initiatives engagées pour répondre à de nouvelles thématiques d'investissement porteuses.

PAREF Gestion a poursuivi sa stratégie de gestion active des portefeuilles en procédant à des arbitrages au 1 er semestre 2026 pour 13,4 M€, dont notamment :

9,5 M€ pour Novapierre Résidentiel

3,5 M€ pour PAREF Hexa

0,4 M€ pour Novapierre 1

Les souscriptions brutes enregistrées sur les fonds SCPI au cours du 1 er semestre s'affichent à 4,9 M€, en retrait de 60% par rapport au 1 er semestre 2025, dans la continuité de cette polarisation du marché.

Avec une empreinte européenne et une offre différenciante, PAREF Gestion a poursuivi son activité de gestion de fonds en Italie , notamment du Fondo Broggi, propriétaire de « The Medelan », actif emblématique du centre de Milan totalement restructuré et livré par le Groupe en 2022.

Gestion sous mandat : développement stratégique de long terme avec la sécurisation de nouveaux flux entrants

Le Groupe PAREF a signé un bail de 15 ans avec Virgin Active portant sur 2 800 m² au sein de « The Medelan ». Cette signature illustre sa capacité à créer de la valeur sur des actifs premium et à accompagner ses partenaires dans des projets différenciants à l'échelle européenne. Elle conforte également son positionnement sur le marché italien, aux côtés d'acteurs internationaux de référence.

Par ailleurs, le Groupe a obtenu un mandat d'asset management à Munich, portant sur un actif de 28 000 m² à fort potentiel de revalorisation. Cette mission s'inscrit dans sa stratégie de développement en Allemagne, aux côtés des mandats déjà obtenus à Berlin, et témoigne de la confiance des investisseurs institutionnels envers son expertise en matière de repositionnement d'actifs.

2 – Un résultat opérationnel courant porté par la progression des revenus locatifs et la maîtrise des charges

Le résultat opérationnel courant est de 1,8 M€, en hausse de 80% par rapport au 1 er semestre 2025. Cette progression s'explique notamment par :

des revenus locatifs nets à 3,3 M€, en hausse de 23,8% par rapport à la même période en 2025, portés par le nouveau bail signé sur l'actif Tempo, un effet de base favorable lié à la Tour Franklin ainsi qu'à l'indexation des loyers

des revenus de commissions à 8,8 M€, en recul de 6,6% par rapport au 1 er semestre 2025 : les commissions de gestion s'élèvent à 8,3 M€, en légère hausse de 1,6% notamment due à la signature des nouveaux mandats de gestion en Allemagne (Munich et Berlin) ;

semestre 2025 :

les commissions de souscription brutes s'élèvent à 0,5 M€, en recul de 60% mécaniquement impactées par le ralentissement de la collecte.



des charges générales d'exploitation à -6,9 M€, en recul de 10,9%, dont : des charges de personnel à -4,8 M€, en baisse de 10,7%, notamment sous l'effet de la cession de SOLIA Paref et de départs temporairement non remplacés au 30 juin 2026 ;



des autres charges générales d'exploitation à -2,1 M€, en baisse de 11,4%, qui s'explique par une réduction des dépenses liées à la gestion du personnel et aux frais de structure (France et international).



des amortissements et dépréciations pour -1,1 M€, en hausse de 37%, sous l'effet notamment de coûts de projets abandonnés (à hauteur de 110 K€) et de provisions complémentaires sur litiges, en particulier sur un litige locatif avec le locataire des actifs de Dax et Saint-Paul-lès-Dax, pour loyers impayés.

Au-delà des éléments ci-dessus, les points suivants ont également contribué au résultat net :

la variation de la juste valeur des immeubles pour -8,4 M€ au 30 juin 2026 (contre -4,0 M€ au 30 juin 2025), résultant de plusieurs éléments : pour le patrimoine de bureaux la hausse des taux de rendement et la diminution de la valeur locative estimée et une indexation positive des loyers sur le reste du patrimoine ;

le résultat de la cession de l'activité de Property Management (SOLIA Paref) pour +0,6 M€ ;

le coût de l'endettement financier s'élevant à -2,0 M€, contre -1,9 M€ au 1 er semestre 2025 ;

semestre 2025 ; le résultat de la quote-part des sociétés mises en équivalence de -0,7 M€ contre 0,4 M€ au 1 er semestre 2025, reflétant l'ajustement à la baisse des valeurs d'expertise de l'OPPCI Vivapierre.

3 – Une gestion prudente des ressources financières

Le Groupe PAREF pilote avec une attention particulière ses besoins et engagements à court terme.

Le montant nominal de la dette financière brute tirée du Groupe PAREF ressort à 78 M€, identique par rapport au 31 décembre 2025, couverte à 73% par des instruments dérivés de couverture ;

Le ratio d'endettement (LTV) ressort à 38%, contre 35% au 31 décembre 2025, du fait de la baisse des valeurs des actifs, mais reste en deçà du seuil de 50% à respecter dans le cadre des engagements financiers.

Le coût moyen de la dette tirée s'élève à 4,49% au 30 juin 2026, contre 4,66% au 31 décembre 2025.

tirée s'élève à 4,49% au 30 juin 2026, contre 4,66% au 31 décembre 2025. La maturité moyenne résiduelle de la dette s'établit à 2,0 ans au 30 juin 2026, contre 2,5 ans fin 2025 ;

de la dette s'établit à 2,0 ans au 30 juin 2026, contre 2,5 ans fin 2025 ; La liquidité du Groupe PAREF s'élève à 10,7 M€, composée de 6,2 M€ de trésorerie et équivalents de trésorerie et de 4,5 M€ de ligne de crédit confirmée non tirée.

Le 29 septembre 2025, le Groupe PAREF avait annoncé avoir obtenu un accord de dérogation (« waiver ») de l'ensemble de ses partenaires bancaires, portant sur la suspension temporaire du covenant lié au ratio ICR (« covenant holiday ») pour les tests au 30 juin 2025 et au 31 décembre 2025, sollicité au regard de la baisse provisoire du ratio, qui s'élevait à 1,03x. Cet accord prévoyait une réinitialisation du covenant (« covenant reset »), fixant de nouveaux seuils à 1,20x au 30 juin 2026 puis 1,50x à compter du 31 décembre 2026, assortie de la suspension de la distribution de dividendes jusqu'au rétablissement du ratio (hors obligation de distribution SIIC) et d'une sûreté additionnelle via l'hypothèque des actifs de Dax et Saint-Paul-lès-Dax ainsi qu'une annulation partielle de la ligne de crédit de 7,5 M€ sur 13 M€ non tirés.

Au 30 juin 2026, le ratio ICR s'établit à 1,64x, au-dessus du seuil de 1,20x applicable à cette date.

La Société affiche ainsi à date les ratios financiers suivants :

Type 30/06/2026 31/12/2025 Covenant ICR 1,64x - 1,20x LTV 38 % 35 % <50% DFS 30 % 29 % <40% Valeur de patrimoine consolidée [1] 192 M€ 200 M€ > 100 M€

4 – Actif net réévalué EPRA en recul sur l'exercice

Conformément aux recommandations de l'EPRA (« Best Practices Recommendations »), les indicateurs d'ANR EPRA sont déterminés notamment à partir des capitaux propres consolidés en normes IFRS, de la valeur de marché de la dette et des instruments financiers. Sur ces bases :

La Valeur Nette de Reconstitution EPRA ( Net Reinstatement Value/NRV ) s'élève à 85,1 € par action, en baisse de -6,9% par rapport au 31 décembre 2025.

L'évolution s'explique principalement par :

la variation de la juste valeur des immeubles de placement à périmètre constant de -5,6 € par action ;

le résultat net récurrent pour +0,2 € par action ;

la variation de la juste valeur des instruments financiers pour -0,4 € par action ; et

l'évolution des droits de mutation pour -0,4 € par action.

EPRA NRV (Valeur nette de reconstitution) - en K€ 30/06/2026 31/12/2025 Evolution en % Capitaux propres IFRS - Part du groupe 89 726 98 151 -8,6 % Inclut / Exclut Instrument hybride - - ANR dilué 89 726 98 151 -8,6 % Inclut Réévaluation des immeubles de placement - - Réévaluation des immeubles en restructuration - - Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF Gestion) [2] 26 337 26 337 - % Réévaluation des contrats de crédit-bail - - Réévaluation des stocks - - ANR dilué à la juste valeur 116 063 124 488 -6,8 % Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement - - Juste valeur des instruments financiers 273 817 -66,6 % Ecart d'acquisition résultant des impôts différés - - Ecart d'acquisition inscrit au bilan n.a. n.a. Actifs incorporels n.a. n.a. Inclut Juste valeur des dettes n.a. n.a. Réévaluation des actifs incorporels - - Droits de mutation 12 610 13 201 -4,5 % ANR 128 946 138 507 -6,9 % Nombre d'actions totalement dilué 1 515 127 1 515 303 ANR par action (en €) 85,1 € 91,4 € -6,9 %

5 – Événements post-clôture

Dans le cadre du processus de cession de l'actif de Croissy-Beaubourg, une promesse de vente a été signée le 23 juillet 2026 avec le leader européen de l'immobilier logistique du dernier kilomètre. La réalisation de la vente est soumise à conditions suspensives. La finalisation de la transaction est prévue au 1 er trimestre 2027.

trimestre 2027. En septembre, PAREF Gestion a lancé PAREF Vitae Value Add Fund I, un nouveau fonds dédié à l'immobilier de santé, du soin et du bien-être (résidences seniors, bureaux médicaux, centres de bien-être, santé animale), principalement en France avec une ouverture sur l'Europe. Ce fonds Value Add vise à créer de la valeur par la transformation opérationnelle des actifs et la valorisation locative, sur un marché encore peu investi par les acteurs institutionnels.

6 – Perspectives

Le marché immobilier reste difficile pour l'ensemble du secteur. Dans ce contexte, PAREF poursuit le recentrage sur ses métiers cœur, Asset Management, Fund Management et Investissement, ainsi que l'assainissement de son bilan, avec un objectif : rétablir progressivement ses équilibres financiers et opérationnels, tout en conservant ses exigences de gestion de portefeuille et sa recherche de création de valeur à long terme.

Ce premier semestre confirme, sur certains indicateurs, les premiers effets de la feuille de route présentée en février 2026, structurée autour de quatre piliers sur lesquels le Groupe entend maintenir ses efforts au second semestre :

Activité foncière : poursuivre la commercialisation du patrimoine détenu en propre ;

Gestion de fonds : consolider la stabilisation des encours et poursuivre la diversification de l'offre ;

Investment Management : poursuivre le développement sélectif à l'international, en s'appuyant sur les nouveaux mandats ;

Structure financière : ancrer le rétablissement du ratio de couverture des intérêts (ICR) et poursuivre l'amélioration des équilibres financiers.

Agenda financier

10 novembre 2026 : Informations financières au 30 septembre 2026

À propos du groupe PAREF

PAREF est un groupe européen, au service de la performance immobilière durable. Acteur de référence dans l'investissement et la gestion immobilière, le groupe gère près de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 juin 2026, dont plus de la moitié sont situés hors de France.

Depuis plus de 30 ans, PAREF s'appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour accompagner actionnaires, investisseurs, locataires et utilisateurs.

Fort de sa présence en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, PAREF déploie une approche qui conjugue objectifs de rentabilité, durabilité et satisfaction client. Le Groupe accompagne aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers, contribuant ainsi à la transformation du secteur immobilier.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

Groupe PAREF

Samira Kadhi

+33(0) 7 60 00 59 52

samira.kadhi@paref.com Agence Shan

Claire Hilbert

+33(0) 6 15 80 91 30

paref@shan.fr

ANNEXES

Résultats locatifs

Résultats locatifs sur le patrimoine détenu en propre (en milliers d'euros) 30/06/2026 30/06/2025 Evolution en % Revenus locatifs bruts 3 881 3 205 21,1 % Charges locatives refacturées 2 265 2 190 3,4 % Charges locatives, taxes et assurances (2 880) (2 759) 4,4 % Charges non récupérables (615) (568) 8,2 % Autres revenus - 1 -98,9 % Total revenus locatifs nets 3 266 2 638 23,8 %

Résultat Net Récurrent EPRA au 30 juin 2026

En milliers d'euros 30/06/2026 30/06/2025 Evolution en % RESULTAT NET CONSOLIDE PART DU GROUPE (8 956) (4 617) 94,0 % Ajustements (i) Variation de juste valeur des immeubles de placements et des autres actifs 8 417 4 018 109,5 % (ii) Gains/pertes sur cessions d'actifs ou de sociétés et autres cessions - (100) -100,0 % (iii) Gains ou pertes sur cessions d'actifs financiers (553) - n.a. (iv) Impôts sur les plus ou moins-values de cessions - - (v) Dépréciation d'écart d'acquisition/Ecart d'acquisition négatif - - (vi) Variation de juste valeur des instruments financiers et frais d'annulation des dérivés - - (vii) Coûts d'acquisition sur acquisitions de sociétés et autres intérêts - - (viii) Impôts différés résultant des ajustements - - (ix) Ajustement (i) à (viii) sur les sociétés détenues en partenariat 1 347 187 622,1 % (x) Participations ne donnant pas le contrôle sur les ajustements - - RESULTAT NET RECURRENT EPRA 255 (512) n.a. Nombre moyen d'actions 1 513 913 1 511 929 RESULTAT NET RECURRENT PAR ACTION EPRA 0,17 € -0,34 € n.a.

Compte de résultat du premier semestre 2026

Compte de résultat consolidé détaillé (en milliers d'euros) 30/06/2026 30/06/2025 Evolution en % Revenus locatifs bruts 3 881 3 205 21,1 % Charges locatives refacturées 2 265 2 190 3,4 % Charges locatives, taxes et assurances (2 880) (2 759) 4,4 % Autres revenus - 1 -98,9 % Revenus locatifs nets 3 266 2 638 23,8 % Revenus d'affaires sur commissions 8 805 9 429 -6,6 % -dont commissions de gestion 8 306 8 175 1,6 % -dont commissions de souscription 499 1 254 -60,2 % Revenus sur commissions 8 805 9 429 -6,6 % Rémunération d'intermédiaires (2 260) (2 497) -9,5 % Charges générales d'exploitation (6 907) (7 754) -10,9 % Amortissements et dépréciations (1 132) (829) 36,6 % Résultat opérationnel courant 1 772 987 79,5 % Variation de juste valeur des immeubles de placement (8 417) (4 018) 109,5 % Résultat de cession des immeubles de placement - 100 -100,0 % Résultat de cession des autres actifs 553 - n.a. Résultat opérationnel (6 092) (2 930) 107,9 % Produits financiers - 42 -99,5 % Charges financières (1 980) (1 970) 0,5 % Coût de l'endettement financier net (1 980) (1 928) 2,7 % Autres produits financiers 42 27 52,8 % Autres charges financières - - n.a. Variation de valeur des instruments dérivés - - n.a. Quote-part des sociétés mises en équivalence [3] (674) 453 n.a. Résultat net avant impôts (8 704) (4 378) 98,8 % Charges d'impôts (252) (239) 5,6 % Résultat net consolidé (8 956) (4 617) 94,0 % Résultat net consolidé part du Groupe (8 956) (4 617) 94,0 % Nombre moyen d'actions (non dilué) 1 513 913 1 511 929 Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué) (5,92) (3,05) 93,7 % Nombre moyen d'actions (dilué) 1 513 913 1 511 929 Résultat net consolidé par action (part du Groupe dilué) (5,92) (3,05) 93,7 %

Bilan Actif

BILAN ACTIF (en milliers d'euros) 30/06/2026 31/12/2025 Actifs non courants Immeubles de placement 146 500 160 670 Immobilisations incorporelles 240 292 Immobilisations corporelles 791 1 112 Immobilisations financières 371 372 Titres mis en équivalence 12 665 13 474 Actifs financiers 982 982 Instruments dérivés - - Impôts différés actif - - Total actifs non courants 161 551 176 904 Actifs courants Stocks - - Clients et autres débiteurs 13 398 11 914 Autres créances et comptes de régularisation 1 637 1 446 Instruments dérivés - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 246 8 066 Total actifs courants 21 280 21 426 Actifs non courants détenus en vue de la vente 6 275 462 TOTAL DE L'ACTIF 189 106 198 792

Bilan Passif

BILAN PASSIF (en milliers d'euros) 30/06/2026 31/12/2025 Capitaux propres Capital social 37 924 37 924 Primes liées au capital 40 024 40 024 Réserves de la juste valeur (5) (5) Variation de valeur des instruments de couverture (273) (817) Réserves consolidées 21 012 32 888 Résultat consolidé (8 956) (11 862) Capitaux propres – part du Groupe 89 726 98 151 Intérêts minoritaires - - Total des capitaux propres 89 726 98 151 PASSIF Passifs non courants Dettes financières, part à long terme 77 583 77 757 Instruments dérivés 273 817 Impôts différés passifs 17 17 Provisions 550 519 Total des passifs non courants 78 423 79 109 Passifs courants Dettes financières, part à court terme 527 403 Instruments dérivés - - Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 716 10 108 Dettes fiscales et sociales 5 512 6 316 Autres dettes et comptes de régularisation 5 202 4 148 Total des passifs courants 20 957 20 974 Passifs non courants détenus en vue de la vente - 557 TOTAL DU PASSIF 189 106 198 792

Flux de trésorerie

FLUX DE TRESORERIE (en milliers d'euros) 30/06/2026 30/06/2025 Flux d'exploitation Résultat net (8 956) (4 617) Dotations aux amortissements et provisions 1 022 331 Réévaluations à la juste valeur immeubles de placement 8 417 4 018 Réévaluations à la juste valeur des instruments dérivés - - Réévaluations à la juste valeur des actifs financiers - - Charges d'impôt 252 239 Plus ou moins-values de cession d'immobilisations net d'impôt (553) (100) Quote-part des résultats des sociétés mises en équivalence 674 (453) Marge brute d'autofinancement après coût de l'endettement financier et avant impôt 856 (583) Coût de l'endettement financier net 1 980 1 928 Impôts payés (209) (68) Marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier et après impôt 2 627 1 277 Variations du BFR (1 909) (2 559) Flux de trésorerie net provenant des activités opérationnelles 718 (1 281) Flux d'investissements Acquisition des immeubles de placement (522) (1 608) Autres acquisitions d'immobilisations (38) (51) Prix de cession des immeubles de placement - 4 000 Augmentation des prêts et créances financières 1 (19) Cession d'immobilisations financières - - Variation des participations dans les sociétés mises en équivalence - - Produits financiers reçus 120 - Incidence des variations de périmètre (90) - Flux de trésorerie utilisés par les activités d'investissement (529) 2 322 Flux de financement Variation de capital - - Titres d'autocontrôle 1 15 Augmentation des emprunts bancaires - 3 000 Variation des autres dettes financières - - Remboursement des dettes locatives (367) (320) Remboursements des emprunts - (3 000) Variation des découverts 145 21 Intérêts payés (1 789) (1 777) Dividendes versés aux actionnaires et aux minoritaires - (2 273) Flux de trésorerie utilisés par les activités de financement (2 010) (4 334) Augmentation / (Diminution) de la trésorerie (1 820) (3 293) Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 8 066 10 123 Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 6 246 6 830

EPRA NTA (Valeur nette de continuation) au 30 juin 2026

EPRA NTA (Valeur nette de continuation) - en K€ 30/06/2026 31/12/2025 Evolution en % Capitaux propres IFRS -Part du groupe 89 726 98 151 -8,6 % Inclut / Exclut Instrument hybride - - ANR dilué 89 726 98 151 -8,6 % Inclut Réévaluation des immeubles de placement Réévaluation des immeubles en restructuration Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF GESTION) [4] 26 337 26 337 - % Réévaluation des contrats de crédit-bail Réévaluation des stocks ANR dilué à la juste valeur 116 063 124 488 -6,8 % Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement Juste valeur des instruments financiers 273 817 -66,6 % Ecart d'acquisition résultant des impôts différés Ecart d'acquisition inscrit au bilan Actifs incorporels (240) (292) -17,8 % Inclut Juste valeur des dettes Réévaluation des actifs incorporels Droits de mutation 12 610 13 201 -4,5 % ANR 128 706 138 214 -6,9 % Nombre d'actions totalement dilué 1 515 127 1 515 303 ANR par action (en €) 84,9 € 91,2 € -6,9 %

EPRA NDV (Valeur nette de liquidation) au 30 juin 2026

EPRA NDV (Valeur nette de liquidation) - en K€ 30/06/2026 31/12/2025 Evolution en % Inclut / Exclut Instrument hybride ANR dilué 89 726 98 151 -8,6 % Inclut Réévaluation des immeubles de placement Réévaluation des immeubles en restructuration Réévaluation des autres actifs non courants (valeur du fonds de commerce de PAREF GESTION) [5] 26 337 26 337 - % Réévaluation des contrats de crédit-bail - - Réévaluation des stocks - - ANR dilué à la juste valeur 116 063 124 488 -6,8 % Exclut Impôts différés liés à la plus-value latente des immeubles de placement Juste valeur des instruments financiers Ecart d'acquisition résultant des impôts différés Ecart d'acquisition inscrit au bilan Actifs incorporels Inclut Juste valeur des dettes 45 89 -50,1 % Réévaluation des actifs incorporels Droits de mutation ANR 116 107 124 578 -6,8 % Nombre d'actions totalement dilué 1 515 127 1 515 303 ANR par action (en €) 76,6 € 82,2 € -6,8 %

Autres indicateurs EPRA

Taux de vacance EPRA [6]

En milliers d'euros 30/06/2026 31/12/2025 Evolution en pts Revenus locatifs estimés sur l'espace vacant 2 668 2 916 Revenus locatifs estimés sur l'ensemble de portefeuille 12 369 12 369 Taux de vacance EPRA 21,6 % 23,6 % -2,00 pts

Taux de rendement EPRA

En % 30/06/2026 31/12/2025 Evolution en pts Taux de capitalisation net PAREF 5,41 % 5,29 % +0,12 pts Effet des droits et frais estimés -0,37 % -0,36 % -0,01 pts Effet des variations de périmètre - -0,03 % +0,03 pts Rendement Initial Net EPRA [7] 5,04 % 4,90 % +0,14 pts Effet des aménagements de loyers 1,19 % 1,18 % +0,02 pts Rendement Initial Net Topped-Up EPRA [8] 6,23 % 6,08 % +0,16 pts

Investissements immobiliers réalisés

En milliers d'euros 30/06/2026 30/06/2025 Acquisition Développement [9] - 411 CAPEX de maintenance 215 620 avec création de surface sans création de surfaces 215 620 avantages commerciaux Autres dépenses Intérêts capitalisés Total CAPEX 215 1 031 Différence entre CAPEX comptabilisés et décaissés - 358 Total CAPEX décaissés 215 1 389

LTV (Loan to Value) EPRA

Groupe Intégration proportionnelle Combiné En milliers d'euros Quote-part des JVs Quote-part des

sociétés en mise en équivalence Intérêt minoritaires Inclut : Emprunts auprès des institutions financières 77 583 n.a. 8 410 n.a. 85 993 Billets de trésorerie - n.a. 0 n.a. 0 Hybrides (y compris obligations convertibles, actions de préférence, dettes, options, obligations perpétuelles) - n.a. 0 n.a. 0 Emprunts obligataires - n.a. 0 n.a. 0 Instruments dérivés de change (futures, swaps, options et forwards) - n.a. 0 n.a. 0 Dette courante nette [10] 5 404 n.a. 232 n.a. 5 636 Immeubles occupés par le propriétaire (dette) - n.a. 0 n.a. Comptes courants (caractéristique capitaux propres) - n.a. 0 n.a. Exclut : n.a. n.a. - Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 246 n.a. 597 n.a. 6 843 Dette nette (A) 76 742 n.a. 8 045 n.a. 84 787 Inclut : Immeubles occupés par le propriétaire - n.a. 0 n.a. 0 Immeubles de placement à la juste valeur 146 500 n.a. 19 742 n.a. 166 242 Immeubles destinés à la vente 6 275 n.a. 0 n.a. 6 275 Immeubles en cours de développement - n.a. 0 n.a. 0 Immobilisations incorporelles [11] 27 256 n.a. 0 n.a. 27 256 Créances nettes - n.a. 0 n.a. 0 Immobilisations financières 1 354 n.a. 0 n.a. 1 354 Valeur totale des actifs (B) 181 385 n.a. 19 742 n.a. 201 127 Optionnel: Droits de mutation immobiliers 11 343 n.a. 1 461 n.a. 12 804 Valeur totale des actifs (y compris RETT) (C) 192 728 n.a. 21 203 n.a. 213 931 LTV (A/B) 42,3 % n.a. 40,8 % n.a. 42,2 % LTV (INCL. RETT) (A/C) (OPTIONNEL) 39,8 % n.a. 37,9 % n.a. 39,6 %

Ratios de coûts EPRA

Les ratios ci-dessous sont calculés sur le périmètre des actifs détenus en propre [12] par PAREF (incluant les mises en équivalence).

En milliers d'euros 30/06/2026 30/06/2025 Evolution en % Inclus?: i. Frais généraux (1 251) (914) 36,9 % ii. Charges sur immeubles iii. Charges locatives nettes des honoraires (2 880) (2 759) 4,4 % iv. Honoraires de gestion nets des marges réelles/estimées v. Autres produits nets des refacturations couvrant les frais généraux vi. Quote-part de frais généraux et de charges des sociétés mises en équivalence (34) (32) 6,1 % Exclus?: vii. Amortissements des immeubles de placement viii. Charges du foncier 1 270 1 166 8,9 % ix. Charges locatives refacturées comprises dans les loyers 995 1 025 -2,9 % Coûts (y compris coûts de vacance) (A) (1 900) (1 514) 25,5 % x. Moins?: charges de vacance (charges locatives non récupérées) 684 537 27,5 % Coûts (hors coûts de vacance) (B) (1 216) (978) 24,3 % xi. Revenus locatifs moins charges du foncier 4 876 4 230 15,3 % xii. Moins?: charges locatives refacturées comprises dans les loyers (995) (1 025) -2,9 % xiii. Plus?: quote-part de revenus locatifs moins charges du foncier des sociétés mises en équivalence 924 883 4,7 % Revenus locatifs (C) 4 805 4 088 17,6 % Ratio de coûts (y compris coûts de vacance) (A/C) 39,5 % 37,0 % +250 pts Ratio de coûts (hors coûts de vacance) (B/C) 25,3 % 23,9 % +138 pts

Glossaire

DFS (Dette Financière Sécurisée) : la dette financière sécurisée divisée par la valeur consolidée du patrimoine (incluant la valeur des titres de PAREF Gestion et les participations financières dans les fonds gérés par le Groupe)

ICR (Interest Coverage Ratio) : le résultat opérationnel courant divisé par les frais financiers consolidés hors frais de mise en place de financements.

Ratio d'endettement (LTV pour Loan to Value) : la dette nette consolidée tirée divisée par la valeur du patrimoine consolidé hors droits, incluant la valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion et les participations financières dans les fonds gérés par le Groupe

Taux d'occupation financier (TOF) : la division du montant total des loyers et indemnités d'occupation facturées (y compris les indemnités compensatrices de loyers) ainsi que des valeurs locatives de marché des autres locaux non disponibles à la location, par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine serait louée.

WALB ( Weighted Average Lease Break) : Durée résiduelle moyenne des baux jusqu'à la prochaine possibilité de résiliation.

[1] Incluant la valeur de PAREF Gestion au 31 décembre 2025

[2] Incluant la valorisation de PAREF Gestion, qui a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2025.

[3] Incluant les participations dans les sociétés mises en équivalence dont principalement 27,24% de l'OPPCI Vivapierre

[4] La valorisation de PAREF Gestion a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2025

[5] La valorisation de PAREF Gestion a été réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2025

[6] Hors participations dans l'OPPCI Vivapierre

[7] Le taux de rendement initial net EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, après déduction des aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus

[8] Le taux de rendement initial net « topped-up » EPRA est défini comme le loyer contractuel annualisé, net des charges, excluant les aménagements de loyers, divisé par la valeur du patrimoine droits inclus

[9] Comprend les investissements relatifs au projet de restructuration de l'actif Tempo situé à Paris

[10] Ce poste correspond aux dettes courantes (intérêts courus, dépôts de garantie, fournisseurs, dettes fiscales et sociales, autres dettes) nettes des créances courantes (clients, autres créances et charges constatées d'avance)

[11] Comprend la valorisation du fonds de commerce de PAREF Gestion, réalisée par un expert externe qualifié en matière d'évaluation au 31 décembre 2025

[12] Excluant les participations dans OPPCI Vivapierre