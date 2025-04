PAREF : PAREF - INFORMATIONS FINANCIERES AU 1ER TRIMESTRE 2025

Informations financières au 1 er trimestre 2025

PAREF maintient son cap de développement européen

Au 31 mars 2025, le chiffre d'affaires consolidé de PAREF s'élève à 5,9 M€. Le trimestre est marqué par :

Une activité de gestion résiliente dans un marché sélectif :

Commissions de gestion en hause de 2% par rapport à la même période en 2024, principalement liée à la gestion de fonds, illustrant la solidité de cette activité ;

Commissions de souscription en retrait de -21%, dans un contexte de collecte encore faible sur le marché, mais avec des initiatives en cours pour entamer une nouvelle phase en 2025.

Des revenus locatifs bruts en retrait impactés sensiblement par :

Les cessions effectuées en 2024 et 2025, notamment la vente de l'entrepôt à Aubergenville (78) en février, pour un prix net vendeur en ligne avec la dernière valeur d'expertise, conformément au programme de cession ;

La franchise de loyers accordée dans la cadre de l'extension de bail sur la Tour Franklin située à La Défense ;

La commercialisation locative en cours sur l'actif parisien Tempo.

Cette baisse des loyers est partiellement compensée par l'indexation des loyers.

La consolidation de l'état locatif de la Tour Franklin, avec le maintien d'un locataire au 25 eme étage pour plus de 1 000 m 2 aux mêmes conditions financières permet de maintenir la maturité moyenne pondérée des baux (WALB) du portefeuille à 4,87 ans contre 4,85 ans fin 2024.

Chiffre d'affaires (en M€) 31/03/2024 31/03/2025 Evolution Revenus locatifs bruts [1] 2,2 1,3 -39% Commissions 4,7 4,6 -3% -dont commissions de gestion 3,8 3,9 2% -dont commissions de souscription 0,9 0,7 -21% Total 6,9 5,9 -14%

Déploiement de l'activité de gestion pour compte de tiers :

Gestion du mandat stratégique signé avec Parkway Life REIT fin 2024, portant sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille de 11 maisons de retraite pour une durée de 5 ans ;

Obtention du permis de construire pour le projet NAU! à Francfort, un concept urbain mixte emblématique de 34 800 m2 réaffirmant l'engagement responsable et à long terme du Groupe PAREF au cœur de l'une des capitales économiques européennes ;

Entrée de PAREF Gestion dans la catégorie « Excellent » du classement des meilleures sociétés de gestion de SCPI 2025 de Décideurs Magazine, attestant de la qualité de sa gestion.

Le Groupe PAREF entre dans une phase de développement et d‘investissement cibl é , en renforçant nos expertises locales tout en diversifiant nos sources de revenus. Dans un environnement immobilier en mutation, nous nous appuyons sur 3 piliers : des fondamentaux solides, grâce à une gestion opérationnelle rigoureuse ; une vision long terme, centrée sur des actifs durables et performants ; ainsi qu'une dynamique d'expansion européenne, basée sur nos partenaires locaux. Notre ambition est claire : positionner PAREF comme un gestionnaire de référence à l'échelle européenne, au service d'une performance durable et responsable.

Antoine Castro

Président & Directeur Général de PAREF

En dépit du contexte de marché, nos fonds affichent des performances solides et stables, ce qui vient confirmer la pertinence de nos choix de gestion et l'implication intacte des équipes. En 2025, nous soutiendrons nos opérations de développement en France et en Europe, avec un accent toujours marqué en faveur d'un immobilier durable, performant et en adéquation avec les nouvelles exigences des utilisateurs.

Anne Schwartz

Directrice Générale Déléguée de PAREF et Directrice Générale de PAREF Gestion

Agenda financier

22 mai 2025 : Assemblée Générale Mixte

29 juillet 2025 : Résultats semestriels 2025

A propos du G roupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaîne de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie. Au 31 décembre 2024, le groupe PAREF gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

[1] Hors charges locatives refacturées