PAREF : PAREF - INFORMATIONS FINANCIERES AU 1ER TRIMESTRE 2024

INFORMATIONS FINANCIERES AU PREMIER TRIMESTRE 2024

Chiffre d'affaires consolidé au premier trimestre 2024

Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAREF s'élève à 6,8 M€ pour le 1 er trimestre 2024, en baisse de -24% par rapport au 1 er trimestre 2023.

Ce chiffre d'affaires se compose de :

Revenus locatifs bruts de 2,2 M€, en hausse de +4%, principalement liée aux indexations de loyers sur l'ensemble des actifs détenus en propre ;

Commissions de gestion brutes s'élèvent à 3,8 M€, en hausse de +14% grâce aux nouveaux investissements réalisés sur les fonds SCPI en 2023, notamment sur les SCPI Novapierre Allemagne 2 et Interpierre France ;

Commissions de souscription brutes de 0,9 M€, en diminution de -75% par rapport au 1 er trimestre 2023 mais en hausse de 15% par rapport au 4 ème trimestre 2023. L'évolution est en ligne avec les ajustements du marché de la distribution des SCPI qui est impacté par la hausse des taux.

Chiffre d'affaires (en M€) 1 T1 2023 T1 2024 Evolution en % Revenus locatifs bruts [1] 2,1 2,2 +4% Commissions 6,9 4,7 -32% -dont commission de gestion 3,4 3,8 14% -dont commission de souscription 3,6 0,9 -75% Total 9,0 6,8 -24%

Faits marquants de l'activité au premier trimestre 2024

Le projet de restructuration de l'immeuble The Medelan situé dans le centre historique de Milan, géré par la filiale Italienne du Groupe, continue ses progrès en matière d'activité locative. Alors que 100 % des surfaces de bureaux sont déjà louées, un bail sur les surfaces commerciales a été sécurisé au 1 er trimestre. Ainsi, ce sont désormais 96% des surfaces commerciales qui sont louées ou sous offres fermes ;

trimestre. Ainsi, ce sont désormais 96% des surfaces commerciales qui sont louées ou sous offres fermes ; Le Groupe a obtenu un nouveau mandat d'administration de bien auprès d'un client de premier rang du secteur immobilier, pour un actif de bureaux et commerce pied d'immeuble en plein centre de Paris. Ce mandat marque la volonté du Groupe PAREF de développer des services auprès des tiers et atteste de la reconnaissance de son expertise de gestion de biens ;

La SCPI Novapierre Résidentiel renforce son patrimoine immobilier parisien avec la livraison d'un nouvel immeuble, acquis en nue-propriété avec pour usufruitier la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP). Cet ensemble immobilier novateur s'inscrit au sein du projet de réhabilitation de l'ancien Grand garage Clignancourt, situé au cœur du 18? arrondissement. Ce projet, certifié Bâtiment Énergie Environnement (BEE) Logement Neuf pour la performance globale de ses bâtiments en matière d'éco-conception, d'insertion dans son environnement, de sobriété énergétique et de qualité de vie des futurs locataires illustre la stratégie du Groupe en matière d'investissement responsable ;

La SCPI Interpierre Europe Centrale a remporté le 2 ème prix de la catégorie « SCPI de Bureaux » lors du premier Palmarès des SCPI durables [2] . Ce prix récompense la performance durable de cette SCPI labélisée ISR depuis janvier 2023 et démontre l'intégration de la stratégie ESG « Create More » dans toutes les activités du Groupe. Interpierre Europe Centrale a également remporté le prix de la performance « SCPI Bureaux à capital variable » [3] , signe du savoir-faire et de l'expertise du Groupe en matière de gestion.

« Dans un contexte de changement de paradigme, la force du modèle PAREF repose sur la diversité de ses activités. Nous poursuivons la diversification de nos revenus en augmentant la part des revenus récurrents provenant des commissions de gestion sur les fonds existants, sur des nouveaux mandats et sur d'autres nouvelles opportunités pour lesquelles le groupe PAREF est bien positionné. »

Antoine Castro

Président Directeur Général Groupe PAREF

« Nous avons communiqué ce premier trimestre les bonnes performances de nos fonds, et confirmé une nouvelle fois leur progression. Notre gamme se distingue positivement dans un contexte de marché difficile, fruit de notre gestion et des choix opérés ces derniers exercices. En 2024, nous poursuivrons le développement de nos activités pour compte de tiers avec toujours la même ambition de proposer des stratégies diverses intégrant notre politique ESG « Create More » à chaque étape. »

Anne Schwartz

Directrice Générale Déléguée de PAREF et Directrice Générale de PAREF Gestion

Agenda financier

23 mai 2024 : Assemblée Générale Mixte

30 juillet 2024 : Résultats Semestriels 2024

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 31 décembre 2023, le Groupe PAREF gère près de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

[1] Hors charges locatives récupérées

[2] Organisé par l'Association des Acteurs de la Finance Responsable, le média L'Info Durable et la société d'analyse financière durable Deeptinvest

[3] Sélectionné par le magazine « Investissement Conseils »