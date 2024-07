PAREF : PAREF - Bilan semestriel du contrat de liquidité S1 2024

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

A compter du 1 er avril 2021 et pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la société PAREF a activé le contrat de liquidité confié à Invest Securities portant sur ses actions ordinaires conforme aux dispositions prévues par le cadre juridique en vigueur.

Les moyens suivants figuraient au compte de liquidité en date au 30 juin 2024 :

1 475 titres

22 615,31 €

Au cours du 1 er semestre 2024, il a été négocié par le contrat de liquidité :

30 juin 2024 Achats Ventes Nombre de titres 4 121 3 801 Nombre de transactions 338 366 Montant en capitaux 188 149,90 € 171 436,10 €

Agenda financier

30 octobre 2024 : Informations financières au 30 septembre 2024

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 30 juin 2024, le Groupe PAREF gère plus de 3,0 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

G roupe PAREF

Samira Kadhi

+33 (0) 7 60 00 59 52

samira.kadhi@paref.com Shan

Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz

+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83

Paref@shan.com

ANNEXE

Achats Ventes Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) Total 4 121 188 149,90 3 801 171 436,10 02/01/2024 1 47,20 0,00 02/01/2024 0,00 26 1227,20 03/01/2024 40 1866,60 0,00 03/01/2024 0,00 7 329,00 04/01/2024 23 1078,40 0,00 04/01/2024 0,00 24 1129,40 05/01/2024 102 4664,00 0,00 05/01/2024 0,00 72 3362,00 08/01/2024 43 1937,40 0,00 08/01/2024 0,00 26 1170,80 09/01/2024 1 45,40 0,00 09/01/2024 0,00 1 45,40 10/01/2024 6 271,40 0,00 10/01/2024 0,00 4 182,80 11/01/2024 21 949,20 0,00 11/01/2024 0,00 2 91,60 12/01/2024 1 45,40 0,00 12/01/2024 0,00 26 1180,40 15/01/2024 26 1175,80 0,00 15/01/2024 0,00 12 549,60 16/01/2024 26 1175,20 0,00 16/01/2024 0,00 20 915,40 17/01/2024 0,00 41 1894,20 18/01/2024 0,00 11 508,00 19/01/2024 1 46,00 0,00 22/01/2024 204 9058,40 0,00 22/01/2024 0,00 76 3361,00 23/01/2024 1 44,60 0,00 23/01/2024 0,00 1 44,60 24/01/2024 16 710,60 0,00 24/01/2024 0,00 4 179,60 25/01/2024 61 2708,80 0,00 25/01/2024 0,00 1 44,80 26/01/2024 3 133,00 0,00 26/01/2024 0,00 26 1159,20 29/01/2024 23 1021,20 0,00 29/01/2024 0,00 26 1159,40 30/01/2024 1 44,40 0,00 30/01/2024 0,00 28 1249,40 31/01/2024 0,00 11 494,60 01/02/2024 1 45,00 0,00 01/02/2024 0,00 36 1630,00 02/02/2024 26 1165,00 0,00 02/02/2024 0,00 1 45,00 05/02/2024 51 2254,60 0,00 05/02/2024 0,00 26 1159,60 Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 06/02/2024 1 44,60 0,00 06/02/2024 0,00 1 44,60 07/02/2024 21 933,00 0,00 08/02/2024 31 1366,40 0,00 08/02/2024 0,00 1 44,40 09/02/2024 1 44,00 0,00 09/02/2024 0,00 46 2041,00 12/02/2024 5 220,00 0,00 12/02/2024 0,00 111 4976,00 13/02/2024 16 723,80 0,00 13/02/2024 0,00 1 45,80 14/02/2024 1 45,20 0,00 14/02/2024 0,00 51 2326,40 15/02/2024 62 2816,80 0,00 16/02/2024 1 45,20 0,00 16/02/2024 0,00 23 1044,00 19/02/2024 38 1705,40 0,00 19/02/2024 0,00 12 549,60 20/02/2024 10 444,40 0,00 20/02/2024 0,00 67 3031,40 21/02/2024 1 45,40 0,00 21/02/2024 0,00 1 45,40 22/02/2024 26 1175,40 0,00 22/02/2024 0,00 1 45,40 23/02/2024 254 11329,80 0,00 23/02/2024 0,00 123 5515,80 26/02/2024 1 45,00 0,00 26/02/2024 0,00 1 45,00 27/02/2024 1 44,00 0,00 27/02/2024 0,00 1 44,00 28/02/2024 72 3138,00 0,00 28/02/2024 0,00 23 1016,40 29/02/2024 17 727,60 0,00 29/02/2024 0,00 1 42,80 01/03/2024 1 42,80 0,00 01/03/2024 0,00 1 42,80 04/03/2024 37 1554,00 0,00 04/03/2024 0,00 1 42,80 05/03/2024 37 1525,20 0,00 05/03/2024 0,00 13 534,00 06/03/2024 1 41,00 0,00 06/03/2024 0,00 1 41,00 07/03/2024 49 1935,60 0,00 08/03/2024 7 271,80 0,00 08/03/2024 0,00 189 7371,00 11/03/2024 1 39,00 0,00 11/03/2024 0,00 38 1482,00 12/03/2024 13 514,20 0,00 12/03/2024 0,00 51 2019,00 13/03/2024 26 1014,40 0,00 13/03/2024 0,00 1 39,60 Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 14/03/2024 6 232,80 0,00 14/03/2024 0,00 1 39,00 15/03/2024 0,00 1 38,80 18/03/2024 1 38,80 0,00 18/03/2024 0,00 26 1013,80 19/03/2024 44 1717,20 0,00 19/03/2024 0,00 51 1999,00 20/03/2024 5 196,00 0,00 20/03/2024 0,00 51 1999,00 21/03/2024 1 39,80 0,00 21/03/2024 0,00 23 915,40 22/03/2024 1 39,60 0,00 22/03/2024 0,00 54 2179,00 25/03/2024 55 2291,00 0,00 25/03/2024 0,00 176 7385,60 26/03/2024 26 1102,20 0,00 26/03/2024 0,00 76 3257,20 27/03/2024 26 1113,00 0,00 27/03/2024 0,00 26 1118,00 28/03/2024 11 471,00 0,00 28/03/2024 0,00 1 43,00 02/04/2024 1 42,80 0,00 02/04/2024 0,00 26 1117,80 03/04/2024 0,00 26 1117,70 04/04/2024 6 257,00 0,00 04/04/2024 0,00 1 43,00 05/04/2024 21 894,60 0,00 05/04/2024 0,00 1 42,60 08/04/2024 0,00 26 1117,80 09/04/2024 35 1508,20 0,00 09/04/2024 0,00 51 2223,00 10/04/2024 1 43,20 0,00 10/04/2024 0,00 1 43,20 11/04/2024 28 1194,40 0,00 11/04/2024 0,00 27 1151,20 12/04/2024 1 43,00 0,00 12/04/2024 0,00 25 1075,00 15/04/2024 26 1113,00 0,00 15/04/2024 0,00 25 1075,00 16/04/2024 26 1113,20 0,00 16/04/2024 0,00 25 1075,00 17/04/2024 40 1706,80 0,00 17/04/2024 0,00 14 597,00 18/04/2024 7 297,00 0,00 18/04/2024 0,00 38 1628,80 19/04/2024 1 43,00 0,00 22/04/2024 1 43,00 0,00 22/04/2024 0,00 1 43,00 23/04/2024 16 684,90 0,00 23/04/2024 0,00 1 42,90 24/04/2024 0,00 26 1120,60 Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 25/04/2024 55 2346,60 0,00 25/04/2024 0,00 6 255,60 26/04/2024 26 1102,60 0,00 26/04/2024 0,00 20 852,00 29/04/2024 26 1113,00 0,00 29/04/2024 0,00 26 1118,00 30/04/2024 61 2576,80 0,00 30/04/2024 0,00 8 341,00 02/05/2024 1 42,60 0,00 02/05/2024 0,00 44 1884,40 03/05/2024 19 813,40 0,00 03/05/2024 0,00 1 43,00 06/05/2024 1 43,00 0,00 06/05/2024 0,00 26 1118,00 07/05/2024 1 43,00 0,00 08/05/2024 1 43,00 0,00 08/05/2024 0,00 26 1118,00 09/05/2024 424 19085,20 0,00 09/05/2024 0,00 450 20337,70 10/05/2024 26 1174,40 0,00 10/05/2024 0,00 55 2498,40 13/05/2024 137 6282,40 0,00 13/05/2024 0,00 183 8494,60 14/05/2024 302 14924,00 0,00 14/05/2024 0,00 441 21713,00 15/05/2024 53 2701,20 0,00 15/05/2024 0,00 76 3891,00 16/05/2024 24 1210,40 0,00 16/05/2024 0,00 46 2381,20 17/05/2024 26 1305,20 0,00 17/05/2024 0,00 61 3190,20 20/05/2024 41 2131,60 0,00 20/05/2024 0,00 31 1635,60 21/05/2024 35 1816,00 0,00 21/05/2024 0,00 27 1420,20 22/05/2024 0,00 1 52,40 23/05/2024 52 2712,40 0,00 23/05/2024 0,00 24 1262,20 24/05/2024 67 3450,00 0,00 24/05/2024 0,00 1 52,20 27/05/2024 50 2540,00 0,00 27/05/2024 0,00 29 1480,20 28/05/2024 76 3851,00 0,00 28/05/2024 0,00 52 2660,80 29/05/2024 1 49,50 0,00 29/05/2024 0,00 2 100,00 30/05/2024 0,00 2 99,20 31/05/2024 2 98,90 0,00 31/05/2024 0,00 1 49,50 03/06/2024 50 2470,00 0,00 04/06/2024 46 2272,40 0,00 Date Nombre de titres Capitaux (EUR) Nombre de titres Capitaux (EUR) 04/06/2024 0,00 1 49,40 05/06/2024 6 296,40 0,00 05/06/2024 0,00 1 49,40 06/06/2024 51 2499,40 0,00 06/06/2024 0,00 1 49,40 07/06/2024 0,00 1 49,00 10/06/2024 101 4888,70 0,00 11/06/2024 51 2437,80 0,00 11/06/2024 0,00 44 2102,10 12/06/2024 51 2417,60 0,00 12/06/2024 0,00 1 47,60 13/06/2024 251 11582,30 0,00 13/06/2024 0,00 1 47,30 14/06/2024 73 3259,10 0,00 17/06/2024 29 1271,40 0,00 18/06/2024 53 2291,40 0,00 19/06/2024 1 42,90 0,00 19/06/2024 0,00 1 42,90 20/06/2024 1 43,00 0,00 20/06/2024 0,00 29 1253,80 21/06/2024 1 43,60 0,00 21/06/2024 0,00 11 479,60 24/06/2024 51 2203,60 0,00 24/06/2024 0,00 1 43,60 25/06/2024 1 43,00 0,00 25/06/2024 0,00 1 43,00 26/06/2024 1 43,00 0,00 26/06/2024 0,00 1 43,00 27/06/2024 1 43,00 0,00 28/06/2024 0,00 1 43,00