PAREF : Nomination de Takuya Yamada en qualité de PDG par intérim de PAREF

Nomination de Takuya Yamada en qualité de PDG par intérim de PAREF

Le Conseil d'administration de PAREF a pris acte ce jour de la décision d'Antoine Castro de quitter ses fonctions de Président et Directeur général, ainsi que l'ensemble de ses mandats au sein du Groupe.

Le Conseil d'administration tient à remercier Antoine Castro pour son engagement et sa contribution au développement de PAREF.

À compter de ce jour, le Conseil d'administration a décidé de nommer Takuya Yamada en qualité de Président-Directeur général par intérim, jusqu'à la nomination d'un nouveau Président-Directeur général.

Présent dans le Groupe depuis 2024 en qualité d'administrateur, Takuya Yamada possède plus de 30 ans d'expérience dans l'investissement immobilier et la gestion d'actifs, ainsi qu'une connaissance approfondie des enjeux du Groupe PAREF.

Takuya Yamada, 64 ans, a rejoint Fosun en 2015 où il exerce actuellement en tant que Directeur Mondial des opérations de Fosun Hive Overseas. Avant de rejoindre Fosun, Takuya Yamada a travaillé au sein des succursales de Sydney et de New York de Sumitomo Trust and Banking Co (désormais Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited) et a intégré la branche japonaise de l'activité immobilière mondiale d'AIG. Après l'acquisition d'AIG par Invesco, il a été nommé Directeur Général d'Invesco Global Real Estate, en charge des acquisitions immobilières et de la gestion d'actifs sur les marchés japonais et Asie-Pacifique.

Le processus de recrutement du nouveau Président et Directeur général est d'ores et déjà engagé par PAREF et sera soumis à l'approbation du Comité de Nomination et Rémunération et du Conseil d'Administration.

Agenda financier

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A propos du Groupe PAREF

PAREF est un groupe européen, au service de la performance immobilière durable. Acteur de référence dans l'investissement et la gestion immobilière, le groupe gère au 31 décembre 2025 plus de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont les deux tiers situés hors de France.

Depuis plus de 30 ans, PAREF s'appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour accompagner actionnaires, investisseurs, locataires et utilisateurs.

Fort de sa présence en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, PAREF déploie une approche qui conjugue objectifs de rentabilité, durabilité et satisfaction client. Le Groupe accompagne aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers, contribuant ainsi à la transformation du secteur immobilier.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

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