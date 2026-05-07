PAREF : MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION OU DE CONSULTATION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025

Modalités de mise à disposition ou de consultation du

Document d'Enregistrement Universel 2025

Le Document d'Enregistrement Universel 2025 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 6 mai 2026.

Le Document d'enregistrement universel inclut notamment :

le rapport financier annuel 2025 ;

le rapport du Conseil d'Administration sur le gouvernement d'entreprise ;

les rapports des Commissaires aux Comptes ;

les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux Comptes ;

les informations relatives à la responsabilité sociale, environnementale et sociétale.

Dans le cadre de la certification des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025, les Commissaires aux Comptes ont formulé deux observations sans remise en cause de la régularité, de la sincérité ni de l'image fidèle des comptes. La première est relative à la continuité d'exploitation, en lien avec un risque de non-respect, au 31 décembre 2026, du covenant financier ICR ; la seconde concerne un point technique relatif à des écarts entre la ventilation des factures par ancienneté et les données comptables sous-jacentes.

Le Document d'Enregistrement Universel 2025 est disponible sur le site internet de PAREF ( www.paref.com ), rubrique « Investisseurs – Publications », ainsi que sur le site de l'AMF (www.amf?france.org).

Il est également tenu à la disposition du public, sans frais et sur simple demande, au siège social de PAREF :

153 boulevard Haussmann – 75008 Paris.

Agenda financier

28 mai 2026 : Assemblée Générale Mixte

29 septembre 2026 : Résultats semestriels 2026

A propos du groupe PAREF

PAREF est un groupe européen, au service de la performance immobilière durable. Acteur de référence dans l'investissement et la gestion immobilière, le groupe gère au 31 décembre 2025 plus de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont les deux tiers situés hors de France.

Depuis plus de 30 ans, PAREF s'appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour accompagner actionnaires, investisseurs, locataires et utilisateurs.

Fort de sa présence en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, PAREF déploie une approche qui conjugue objectifs de rentabilité, durabilité et satisfaction client. Le Groupe accompagne aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers, contribuant ainsi à la transformation du secteur immobilier.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts presse

Samira Kadhi

+33(7) 60 00 59 52

samira.kadhi@paref.com

Alexandre Daudin / Aliénor Kuentz

+33(6) 34 92 46 15 / +33(6) 28 81 30 83

paref@shan.fr