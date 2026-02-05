PAREF : Le groupe PAREF finalise la cession de SOLIA Paref, sa filiale dédiée au Property Management pour compte de tiers

Le groupe PAREF, acteur européen de référence dans la gestion immobilière depuis plus de 30 ans, annonce la réalisation de la cession de sa filiale SOLIA Paref au groupe RYZE (anciennement YARD REAAS), leader italien dans le domaine du conseil immobilier et de la gestion intégrée de services immobiliers, à travers sa filiale française VSA Ile de France détenue à 100%.

Cette opération fait suite à l'annonce, en décembre 2025, de l'entrée en négociations exclusives concernant SOLIA Paref. La transaction est intervenue ce jour avec effet immédiat.



Cette cession s'inscrit pleinement dans la stratégie du groupe PAREF visant à se recentrer sur son cœur de métier, l'Investissement, le Fund Management et l'Asset Management, et à concentrer ses ressources sur des activités à forte création de valeur. Elle permet également d'assurer à SOLIA Paref un adossement à un acteur international solide, garantissant ainsi la continuité et la qualité des services actuellement proposés par SOLIA Paref. Solidement implanté en Italie, RYZE mène une stratégie active d'expansion sur les marchés européens, soutenue par plusieurs acquisitions réussies au cours des dernières années.

« Cette opération marque une étape structurante pour le groupe PAREF. Elle nous permet de mettre en place notre stratégie de recentrage sur l'Investissement, le Fund Management et l'Asset Management, tout en offrant à SOLIA Paref et à ses équipes les meilleures conditions pour poursuivre leur développement au sein d'un groupe européen de premier plan, avec qui nous partageons des valeurs communes. »

Antoine Castro, CEO du Groupe PAREF

« Attestant à nouveau notre volonté de développement à l'international, cette acquisition vient significativement renforcer notre ancrage en France. En intégrant les équipes et l'expertise de SOLIA Paref, nous aspirons à accompagner la croissance de notre modèle et à confirmer notre positionnement de référence auprès des clients institutionnels et des entreprises en Europe. »

Emanuele Bellani, CEO du Groupe RYZE

Dans le cadre de cette cession, le groupe PAREF a été accompagné par le cabinet Racine, tandis que RYZE était accompagné par KPMG et Orrick.

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un groupe européen, au service de la performance immobilière durable. Acteur de référence dans l'investissement et la gestion immobilière, le groupe gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont les deux tiers situés hors de France.

Depuis plus de 30 ans, PAREF s'appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour accompagner actionnaires, investisseurs, locataires et utilisateurs.

Fort de sa présence en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, PAREF déploie une approche qui conjugue objectifs de rentabilité, durabilité et satisfaction client. Le Groupe accompagne aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers, contribuant ainsi à la transformation du secteur immobilier.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

A propos du Groupe RYZE

RYZE est un groupe indépendant, leader dans le domaine du conseil immobilier et de la gestion intégrée des services immobiliers. Opérant à la fois sur le marché institutionnel et sur le segment NPL/NPE pour le compte d'investisseurs italiens et étrangers, de banques, de sociétés de gestion de fonds, de groupes industriels, de fonds de capital-investissement et de family offices. RYZE bénéficie d'une expérience de plus de 30 ans dans les domaines technique (due diligence, gestion et suivi de projets, ingénierie), environnemental, ESG, expertise et gestion (gestion immobilière et gestion des bâtiments). Concernant les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et de la durabilité des investissements, RYZE a été en 2015 la première société de conseil immobilier enregistrée pour l'Italie dans le PRI - Principles for Responsible Investment. Elle compte plus de 500 collaborateurs, un réseau de 600 techniciens, 1000 experts sur le territoire national et un chiffre d'affaires d'environ 80 millions d'euros.

