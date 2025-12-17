PAREF : Le groupe PAREF en négociations exclusives en vue de céder SOLIA Paref, sa filiale dédiée au Property Management

Le groupe PAREF, acteur européen de référence dans la gestion immobilière depuis plus de 30 ans, annonce être entré en négociations en vue de céder sa filiale SOLIA Paref, spécialisée dans le Property Management.

Lancée en juin 2024, la marque SOLIA Paref gère actuellement un portefeuille d'environ 950 baux répartis sur 350 actifs en France, couvrant toutes les typologies d'actifs (commerces, bureaux et activités, résidentiel, résidences seniors, hôtellerie et villages vacances). Elle assure à ses clients, en alliant expertise et innovation, une gestion efficiente et durable de leurs actifs immobiliers.

Ce projet de cession s'inscrit dans la volonté du groupe PAREF de se focaliser sur son cœur de métier : le Fund Management, l'Investissement et l'Asset Management. Tout en garantissant la continuité dans la qualité de service sur le patrimoine géré, cette opération permettrait de déployer les ressources financières et opérationnelles du groupe vers ses activités les plus créatrices de valeur, confortant ainsi durablement sa performance et sa rentabilité.

Une réunion avec le CSE de PAREF s'est tenue le 17 décembre afin d'initier le processus d'information-consultation sur ce projet de cession.

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un groupe européen, au service de la performance immobilière durable. Acteur de référence dans l'investissement et la gestion immobilière, le groupe gère plus de 3 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont les deux tiers situés hors de France. Depuis plus de 30 ans, PAREF s'appuie sur le savoir-faire de ses équipes pour accompagner actionnaires, investisseurs, locataires et utilisateurs.

Fort de sa présence en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse, PAREF déploie une approche qui conjugue objectifs de rentabilité, durabilité et satisfaction client. Le Groupe accompagne aussi bien les investisseurs institutionnels que les particuliers, contribuant ainsi à la transformation du secteur immobilier.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

