PAREF : INFORMATIONS FINANCIERES AU TROISIEME TRIMESTRE 2022

Conforté par la dynamique de ses résultats, PAREF poursuit sa transformation

Au 30 septembre 2022, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe PAREF s'élève à 32,3 M€, en hausse de 55% par rapport à la même période en 2021. Ce chiffre d'affaires se compose de :

Revenus locatifs bruts de 5,3 M€ (-10% par rapport à la même période de 2021). Cette baisse est principalement liée aux cessions réalisées en 2021 et 2022 ;

Commissions de gestion brutes ressortant à 12,0 M€ (+48% par rapport à la même période de 2021). Une hausse notable liée aux investissements réalisés pour les fonds gérés et aux nouveaux mandats de gestion ;

Commissions de souscription brutes de 15,0 M€ (+ 117% par rapport à la même période de 2021). Une forte hausse qui s'explique par une collecte extrêmement dynamique, notamment sur la SCPI Novapierre Allemagne 2.

Périodique Cumulé Chiffre d'affaires (en M€) 1 3T 2021 3T 2022 Evolution en % 30/09/2021 30/09/2022 Evolution en % Revenus locatifs bruts 1 1,9 1,8 -5% 5,9 5,3 -10% Commissions (gestion et souscription) 5,7 8,3 +46% 15,0 27,0 +80% -dont commissions de gestion 2,8 4,0 +43% 8,1 12,0 +48% -dont commissions de souscription 2,9 4,3 +48% 6,9 15,0 +117% Total 7,6 10,1 +33% 20,9 32,3 +55%

Faits marquants de l'activité au troisième trimestre 2022

PAREF a réalisé la vente de l'actif de bureau situé à Juvisy courant juillet 2022, dont le prix net vendeur représente une prime significative par rapport à la dernière valeur d'expertise du 31 décembre 2021. Cette vente s'inscrit pleinement dans la stratégie de repositionnement du portefeuille de la foncière vers plus de création de valeur ;

Un bail a été renouvelé pour une période ferme de 9 ans sur les 6 étages de la Tour Franklin situé à Paris - La Défense ;

154 M€ de souscriptions brutes ont été collectées en cumulé à fin septembre 2022, en hausse de 108% par rapport à la même période en 2021. Elle reflète la confiance des investisseurs dans la gestion pour les fonds gérés, notamment Novapierre Allemagne 2 et Novapierre Résidentiel ;

La SCPI Interpierre France a obtenu le Label ISR. Cette première labellisation d'un fonds de la gamme marque une nouvelle étape dans sa stratégie ESG ambitieuse ;

Le projet « The Medelan », situé dans le centre historique de Milan, a été livré suite à sa restructuration et sa commercialisation se poursuit. A fin septembre, 92% des espaces de bureaux et 47% des espaces de commerce sont loués ou sous offre ferme.

« Le Groupe PAREF a su poser des fondamentaux solides qui lui permette aujourd'hui d'affronter le contexte macroéconomique changeant et de poursuivre sa stratégie d'innovation, d'expansion européenne et de diversification des produits. Le Groupe est en ordre de marche grâce notamment à l'accentuation de sa transformation digitale et aux nouveaux services développés pour les investisseurs, et également à la collecte dynamique et à un contexte porteur pour le marché des SCPI. Le Groupe a également déployé une stratégie ESG ambitieuse à tous les échelons de l'entreprise. » Antoine Castro - Président & Directeur Général Groupe PAREF

Agenda financier

16 février 2023 : Résultats annuels 2022

A propos du Groupe PAREF

Au 30 juin 2022, PAREF gère 2,9 milliards d'euros d'actifs.

Le Groupe se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (2,0 Mds€), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,7 Md€)

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR Plus d'informations sur www.paref.com

1 Hors charges récupérées

- Information financière du troisième trimestre Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76938-20221027_resultats-t3-2022-groupe-paref-final.pdf

