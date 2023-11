Paref Gestion : acquisition de 2 actifs pour la SCPI Novapierre Allemagne 2

(AOF) - Paref Gestion poursuit ses investissements en Allemagne pour le compte de la SCPI Novapierre Allemagne 2 et annonce l'acquisition du retail park Nordberg Center et du centre commercial Tannenbusch Center. Ces actifs sont situés dans le land de Rhénanie du Nord-Westphalie (dans l’Ouest de l’Allemagne), respectivement à Bergkamen près de Dortmund, et à Bonn.

Ces nouvelles acquisitions "nous permettent de diversifier notre portefeuille et renforcent notre présence dans le land de Rhénanie du Nord, l'une des régions économiques les plus dynamiques d'Europe," a déclaré Olivier Eglem, Directeur du département Fonds & Investissements de Paref Gestion.

"De plus, l'acquisition de ce retail park et de ce centre commercial répondent aux fondamentaux de notre SCPI à savoir des actifs de commerce dit 'essentiels' qui est une classe qui a démontré sa robustesse, des taux d'occupation et une durée résiduelle moyenne des baux élevés."