PAREF : Assemblée Générale Mixte PAREF : toutes les résolutions adoptées à une très large majorité

Assemblée Générale Mixte PAREF

Toutes les résolutions adoptées à une très large majorité

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de PAREF s'est tenue le jeudi 23 mai 2024 à Paris dans le 8ème arrondissement, sous la présidence de Monsieur Antoine Castro, Président et Directeur Général de PAREF.

Le quorum s'est établi à 78,93%. Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées par une très large majorité.

Cette assemblée a été l'occasion de présenter et d'échanger avec les actionnaires de PAREF sur l'activité commerciale et financière durant l'année 2023. Le Président et Directeur Général a également exposé les perspectives stratégiques pour 2024.

« Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à nos actionnaires pour leur confiance et leur soutien. L'approbation de toutes les résolutions proposées lors de cette assemblée générale, avec un taux exceptionnel de 99,9%, témoigne de notre alignement. Nos échanges ont également accru notre détermination à garder le cap de notre stratégie de diversification qui commence déjà à porter ses fruits. »

Antoine Castro

Président & Directeur Général de PAREF

« Je remercie chaleureusement nos actionnaires qui, durant cette assemblée générale, ont contribué à un dialogue constructif et enrichissant à travers leurs questions et en partageant leurs points de vue. Leur engagement a permis d'aborder des sujets essentiels et de renforcer notre vision commune pour l'avenir de PAREF. »

Anne Schwartz

Directrice Générale Déléguée de PAREF et Directrice Générale de PAREF Gestion

Agenda financier

30 juillet 2024 : Résultats Semestriels 2024

A propos du Groupe PAREF

PAREF est un acteur européen de référence dans la gestion immobilière, actif depuis plus de 30 ans ayant pour objectif de devenir un des leaders de la place en gestion immobilière en s'appuyant sur un savoir-faire reconnu.

Aujourd'hui, le Groupe opère en France, en Allemagne, en Italie et en Suisse et intervient sur toute la chaine de valeur des métiers de l'investissement immobilier : investissement, gestion de fonds, gestion de projets de rénovation et de développement, gestion d'actifs, gestion locative. Cette couverture à 360° lui permet de proposer des services intégrés et sur-mesure aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Engagé, le Groupe a pour ambition de contribuer à créer davantage de valeur et de croissance durable et a inscrit les enjeux RSE au cœur de sa stratégie.

Au 31 décembre 2023, le Groupe PAREF gère près de 3 milliards d'euros d'actifs.

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 – PAR.

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts Presse

PAREF

Samira Kadhi

+33 (7) 60 00 59 52

samira.kadhi@paref.com Citigate Dewe Rogerson

Yoann Besse / Marlène Brisset

+33 (6) 63 03 84 91 / +33 (6) 59 42 29 35

Paref@citigatedewerogerson.com