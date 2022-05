PAREF : 20220519_Assemblée Générale Mixte PAREF : toutes les résolutions adoptées à une très large majorité

Communiqué

Paris, le 19 mai 2022

Assemblée Générale Mixte PAREF

Toutes les résolutions adoptées à une très large majorité

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du Groupe PAREF s'est tenue ce matin, jeudi 19 mai 2022 à Paris dans le 8ème arrondissement, sous la présidence de Monsieur Antoine Castro, Président Directeur Général du Groupe.

Le quorum s'est établi à 84,93%. Toutes les résolutions proposées par le Conseil d'Administration ont été adoptées par une très large majorité

Cette assemblée a été l'occasion de présenter et d'échanger avec les actionnaires de la première séquence de transformation de PAREF sur la période 2017-2021, de faire le point sur la réussite commerciale et la position financière du Groupe. Le Président Directeur Général a également évoqué les perspectives à venir jusqu'en 2024, ainsi que le renforcement et l'étendue de la mise en œuvre de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) du Groupe.

Antoine Castro, Président Directeur Général conclut «Cette Assemblée Générale vient parachever les efforts des salariés et partenaires du Groupe PAREF : nous poursuivons notre stratégie de développement afin d'accroître l'institutionnalisation de PAREF, notamment avec une politique ESG encore plus ambitieuse».

Magali Volet, Directrice Financière , ajoute « Nous nous réjouissons de ce retour à une rencontre avec les actionnaires. Ils ont pu confirmer la qualité de la gestion et ont soutenu la proposition du versement du plus haut dividende de l'histoire de PAREF, à 4,70 € par action.»

Agenda financier

19 mai 2022 : Assemblée Générale Mixte

28 juillet 2022 : Résultats Semestriels 2022

A propos du Groupe PAREF

Au 31 décembre 2021, PAREF gère 2,7 milliards d'euros d'actifs.

Le Groupe se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires : (i) investissement au travers de la société immobilière SIIC PAREF principalement dans l'immobilier d'entreprises en région parisienne (0,2 Md€ de patrimoine) et (ii) gestion pour compte de tiers au travers de PAREF Gestion (1,8 Md€), société de gestion agréée par l'AMF et PAREF Investment Management (0,7 Md€)

PAREF est une société foncière SIIC, cotée sur le compartiment C de Euronext Paris - FR0010263202 - PAR

Plus d'informations sur www.paref.com

Contacts

Antoine CASTRO Magali VOLET

Président Directeur Général Groupe Directeur Financier Groupe

info@paref.com info@paref.com

Tél. : +33 (0) 1 40 29 86 86 Tél. : +33 (0) 1 40 29 86 86

Contact Presse

Citigate Dewe Rogerson

Paref@citigatedewerogerson.com

Tom Ruvira

Tel : +33 (0) 7 60 90 89 18

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lWudlsZtZZnHm52dYZVnZpVja2ZomJaUZZfHmpeda5rGnW9hypxmnMebZnBlm21m

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/74680-20220519_paref_agm-2021.pdf

© Copyright Actusnews WireRecevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com