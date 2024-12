Parcs éoliens en Méditerranée : les projets du Golfe de Fos et de la zone "Narbonnaise" sont lancés

Les deux parcs flottants permettront de produire près de 500 megawatts.

Le gouvernement a annoncé vendredi 27 décembre avoir retenu deux lauréats pour la construction de deux parcs éoliens en mer flottants en Méditerranée, de 250 MW chacun, permettant chacun de produire l'électricité nécessaire pour 450.000 habitants.

A la suite de l'instruction menée par la commission de régulation de l'énergie (CRE), le Gouvernement a désigné, pour le projet situé dans la zone dite "Narbonnaise", à plus de 25 km des côtes, entre Agde (Hérault) et Port-la-Nouvelle (Aude), "le groupement composé d'Ocean Winds (joint-venture à 50-50 d' Engie et EDPR) et Eolien en Mer Participation".

Pour le projet situé dans la zone "Golfe de Fos", à plus de 25 km des côtes, au large de Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), le gouvernement a retenu "la société Eoliennes Méditerranée Grand Large, dont EDF Renouvelables et Maple Power sont actionnaires".

Après un débat public organisé par la Commission nationale du débat public (CNDP), la procédure de mise en concurrence avait été lancée en mars 2022 pour la construction et l'exploitation de ces deux parcs éoliens en mer flottants, pour lesquels treize candidats avaient été présélectionnés.

Premiers parcs en service dans la Manche

"Les lauréats se sont chacun engagés au recyclage des éoliennes (pales et aimants compris) et à confier 10% des prestations d'études, de fabrication des composants, de travaux et d'activités relatives à l'exploitation à des PME", a indiqué le ministère de l'Industrie dans un communiqué.

Le ministre chargé de l'Industrie et de l'Énergie, Marc Ferracci, a souligné "l'importance de ces projets éoliens, qui combinent une filière industrielle verte et la réponse aux enjeux de la transition énergétique". Après l'attribution d'un premier projet éolien flottant au printemps 2024 et les mises en service complètes des parcs de Fécamp et Saint-Brieuc, l'attribution de ces deux projets en mer Méditerranée porte "à près de 5,3 GW la puissance cumulée des projets en service, en construction ou en cours de développement sur les côtes françaises", selon le ministère. La France vise 18 GW d'éolien en mer en service à horizon 2035 et 45 GW à horizon 2050.