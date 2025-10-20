 Aller au contenu principal
Paramount vers une vague massive de licenciements aux Etats-Unis
information fournie par AOF 20/10/2025 à 14:31

(AOF) - Paramount a annoncé qu'il procédera à des licenciements massifs à partir de la semaine du 27 octobre, supprimant environ 2 000 emplois aux États-Unis dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de 2 milliards de dollars mis en œuvre par le nouveau directeur général David Ellison, a fait savoir le magazine Variety. Cette décision intervient après la fusion à 8 milliards de dollars entre Skydance et Paramount, conclue en août.

AOF - EN SAVOIR PLUS

