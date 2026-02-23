Paramount soumet une offre plus élevée pour Warner Bros Discovery afin de bloquer Netflix, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 3 à 5 et des éléments de contexte aux paragraphes 17 à 28) par Dawn Chmielewski

Paramount Skydance PSKY.O a présenté une offre plus élevée pour Warner Bros Discovery WBD.O , a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier, accentuant les efforts pour faire dérailler l'accord entre le propriétaire de HBO Max et Netflix.

La guerre des enchères pour l'un des actifs les plus convoités d'Hollywood, notamment les franchises "Harry Potter" et "Game of Thrones", a fait monter les enchères pour dominer le marché de la diffusion en continu.

La nouvelle offre de Paramount - qui améliore son offre initiale de 108,4 milliards de dollars, soit 30 dollars par action, pour l'ensemble de la société - cherche à répondre aux préoccupations de Warner Bros concernant la certitude de son financement, a déclaré la source.

Reuters n'a pas pu déterminer immédiatement comment l'offre a été révisée. Warner Bros et Paramount se sont refusés à tout commentaire, tandis que Netflix n'a pas pu être joint dans l'immédiat.

Netflix, le prétendant choisi par Warner Bros, qui a proposé d'acheter les studios et les actifs de diffusion en continu pour 27,75 dollars par action en numéraire, soit 82,7 milliards de dollars, est autorisé à s'aligner sur la dernière offre de Paramount, dirigée par David Ellison.

Netflix dispose d'importantes liquidités et pourrait augmenter son offre pour le propriétaire de HBO Max, tandis que l'offre rivale de Paramount est soutenue par le milliardaire Larry Ellison d'Oracle ORCL.N .

La société mère CBS a été invitée à soumettre sa "meilleure et dernière offre" après que Warner Bros a rejeté une offre améliorée qui incluait le paiement d'une indemnité de rupture de 2,8 milliards de dollars à Netflix et l'ajout d'un "ticking fee" trimestriel de 25 cents par action à partir de l'année prochaine pour dédommager les actionnaires de Warner Bros en cas de retard dans la conclusion de l'accord.

Warner Bros a déclaré que l'offre de Paramount du 10 février n'était toujours pas à la hauteur de ce que son conseil d'administration considérerait comme une proposition supérieure et a donné un délai de sept jours, jusqu'au 23 février, pour soumettre une offre révisée.

Les analystes de MoffettNathanson avaient précédemment déclaré qu'une offre de l'ordre de 34 dollars par action de la part de Paramount mettrait fin à la guerre des enchères et "éviterait tout nouveau débat sur la valeur de Discovery Global".

Le projet de Warner Bros de scinder Discovery Global, qui détient des actifs de télévision par câble tels que CNN et HGTV, pourrait rapporter entre 1,33 et 6,86 dollars par action, selon les estimations de Warner Bros.

Netflix a déclaré que son offre permettait aux actionnaires de Warner Bros de bénéficier de la retombée de Discovery Global, qui, selon WBD, ajoutera de la valeur en donnant à la nouvelle société une plus grande flexibilité stratégique, opérationnelle et financière.

Toutefois, Paramount a déclaré que la scission du câble au cœur de l'offre du géant de la diffusion en continu n'avait aucune valeur.

Warner Bros, dirigée par David Zaslav, a été mise sous pression par Ancora Capital après que l'investisseur activiste a accumulé une participation d'environ 200 millions de dollars dans le propriétaire de HBO et a accusé la société de ne pas s'être engagée de manière adéquate avec Paramount.

L'investisseur a prévenu que si Warner Bros refusait de reprendre les discussions avec Paramount, il voterait contre l'accord avec Netflix et demanderait des comptes au conseil d'administration de la société lors de sa réunion annuelle.

EXAMEN RÉGLEMENTAIRE

Les actionnaires de Warner Bros devaient décider du sort de l'offre de Netflix le 20 mars, le vote devant constituer un moment décisif dans la guerre d'enchères qui s'est engagée pour sceller l'avenir de l'un des studios de cinéma les plus emblématiques d'Hollywood.

Un feu vert des investisseurs ferait avancer l'opération, mais celle-ci resterait soumise à l'examen minutieux des autorités américaines et européennes de la concurrence, qui doivent déterminer si le fait de combiner la puissance mondiale de Netflix en matière de diffusion en continu avec les actifs centenaires des studios de Warner Bros WBD.O réduirait la concurrence ou limiterait le choix des consommateurs.

Un ensemble bipartisan de législateurs a exprimé ses inquiétudes quant au préjudice potentiel pour les consommateurs et les créateurs.

Paramount a déclaré qu'elle avait déjà obtenu l'autorisation d'investir à l'étranger en Allemagne et qu'elle était en pourparlers avec les autorités **de la** concurrence des États-Unis, de l'Union européenne et du Royaume-Uni. Paramount a affirmé à plusieurs reprises que son chemin vers l'approbation réglementaire était plus clair que celui de Netflix.

L'offre de Paramount créera un studio plus grand que le leader du marché Disney DIS.N et fusionnera deux grands opérateurs de télévision, ce qui, selon certains sénateurs démocrates, contrôlera "presque tout ce que les Américains regardent à la télévision".

Le contrôle de CNN passera également aux mains des Ellison, de tendance conservatrice, peu après qu'ils aient acquis CBS News et installé Bari Weiss au poste de rédacteur en chef.

Pour Netflix, une combinaison avec HBO Max en ferait le plus grand acteur mondial du streaming, avec environ un demi-milliard d'abonnés.

Ted Sarandos, co-PDG de Netflix, s'est dit confiant quant à l'obtention de l'accord, affirmant que l'offre de la société serait plus avantageuse pour Hollywood, car elle éviterait des suppressions d'emplois dans un secteur déjà touché par une baisse des productions et des recettes inégales au box-office.

Le pionnier du streaming a déclaré, lors des négociations, que la combinaison potentielle de son service de streaming et de HBO Max profiterait aux consommateurs en réduisant le coût d'une offre groupée.

Mais son argument selon lequel il a besoin de Warner Bros pour concurrencer YouTube, le distributeur de programmes télévisés le plus regardé aux États-Unis, risque de se heurter au refus du ministère de la justice.

Dans le cadre de son examen réglementaire, le ministère américain de la justice cherche à déterminer si Netflix s'est livré à des pratiques anticoncurrentielles.

Netflix a mis en avant les statistiques de la société d'analyse des médias Nielsen, selon lesquelles YouTube, propriété de Google, représente plus de temps d'écoute sur les téléviseurs américains que les autres services de diffusion en continu.