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Paramount sollicite l'autorisation de l'UE pour racheter Warner Bros ; la décision est attendue le 7 juillet
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 18:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails)

Paramount Skydance Corp

PSKY.O a sollicité l'autorisation de l'UE en matière de concurrence pour son acquisition de Warner Bros Discovery

WBD.O , comme l'a révélé mardi un document déposé auprès de la Commission européenne.

* Le projet de rachat, d'un montant de 110 milliards de dollars , réunirait deux des franchises les plus durables de l'industrie du divertissement, bien que des détracteurs, dont certaines stars hollywoodiennes, aient déclaré que cela pourrait mettre en péril des emplois dans le cinéma et la télévision.

* La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence de l'UE, décidera d'ici le 7 juillet si elle autorise l'opération avec ou sans mesures correctives, ou si elle ouvre une enquête approfondie en cas de préoccupations sérieuses.

* Paramount est prête à céder des chaînes mineures, telles que ses marques destinées aux enfants, afin de répondre à d'éventuelles préoccupations en matière de concurrence, ont déclaré des sources à Reuters en février.

* Les autorités de la concurrence américaines semblent prêtes à approuver l'accord après une réunion de deux heures au ministère de la Justice, a rapporté Semafor le mois dernier.

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PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
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WARNER BROS RG-A
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