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Paramount sollicite l'autorisation de l'UE pour l'acquisition de Warner Bros
information fournie par Reuters 02/06/2026 à 17:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance Corp

PSKY.O a demandé mardi l'autorisation de l'UE en matière de concurrence pour racheter Warner Bros Discovery WBD.O , selon un document déposé auprès de la Commission européenne.

La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l'UE, a fixé au 7 juillet la date limite pour rendre sa décision.

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PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
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WARNER BROS RG-A
27,3400 USD NASDAQ +0,33%
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