Paramount sollicite l'autorisation de l'UE pour l'acquisition de Warner Bros

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Paramount Skydance Corp
PSKY.O a demandé mardi l'autorisation de l'UE en matière de concurrence pour racheter Warner Bros Discovery WBD.O , selon un document déposé auprès de la Commission européenne.
La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l'UE, a fixé au 7 juillet la date limite pour rendre sa décision.
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