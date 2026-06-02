Paramount sollicite l'autorisation de l'UE pour l'acquisition de Warner Bros

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Paramount Skydance Corp

PSKY.O a demandé mardi l'autorisation de l'UE en matière de concurrence pour racheter Warner Bros Discovery WBD.O , selon un document déposé auprès de la Commission européenne.

La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence au sein de l'UE, a fixé au 7 juillet la date limite pour rendre sa décision.