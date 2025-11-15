 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 376,53
-1,77%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Paramount Skydance vend Chilevision à un groupe d'investisseurs
information fournie par Reuters 15/11/2025 à 01:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé vendredi qu'elle avait accepté de vendre au groupe Vytal ses parts dans les entités qui contrôlent la chaîne de télévision chilienne en clair Chilevision.

Cette vente s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Paramount Skydance visant à rationaliser son portefeuille mondial et à étendre ses services directs aux consommateurs sur les marchés clés d'Amérique latine.

L'opération sera menée par une société holding contrôlée par Tomas Yankelevich, dirigeant de médias et producteur de télévision argentin, ainsi que par Jorge Carey, l'actuel propriétaire de CNN Chile, et Edgar Spielmann, a déclaré Paramount Skydance dans un communiqué.

Jusqu'à la conclusion de l'accord, Chilevision poursuivra ses activités sous l'égide de Paramount Skydance. Elle sera soumise à l'examen et à l'approbation des autorités de régulation au Chili.

Lundi, la société a déclaré qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 1 600 emplois en se séparant de Telefe en Argentine, qui exploite des stations de télévision à Buenos Aires et sur d'autres marchés, et de Chilevision.

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYD RG-B
15,6800 USD NASDAQ +2,02%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank