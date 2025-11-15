Paramount Skydance vend Chilevision à un groupe d'investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé vendredi qu'elle avait accepté de vendre au groupe Vytal ses parts dans les entités qui contrôlent la chaîne de télévision chilienne en clair Chilevision.

Cette vente s'inscrit dans le cadre de la stratégie de Paramount Skydance visant à rationaliser son portefeuille mondial et à étendre ses services directs aux consommateurs sur les marchés clés d'Amérique latine.

L'opération sera menée par une société holding contrôlée par Tomas Yankelevich, dirigeant de médias et producteur de télévision argentin, ainsi que par Jorge Carey, l'actuel propriétaire de CNN Chile, et Edgar Spielmann, a déclaré Paramount Skydance dans un communiqué.

Jusqu'à la conclusion de l'accord, Chilevision poursuivra ses activités sous l'égide de Paramount Skydance. Elle sera soumise à l'examen et à l'approbation des autorités de régulation au Chili.

Lundi, la société a déclaré qu'elle réduirait ses effectifs d'environ 1 600 emplois en se séparant de Telefe en Argentine, qui exploite des stations de télévision à Buenos Aires et sur d'autres marchés, et de Chilevision.