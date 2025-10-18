Paramount Skydance supprimera 2 000 emplois aux États-Unis à partir de la semaine du 27 octobre, selon Variety

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails tirés du rapport de Variety dans le paragraphe 3, et d'éléments de contexte dans les paragraphes 2 et 4)

Paramount Skydance PSKY.O commencera à procéder à des licenciements massifs la semaine du 27 octobre, supprimant environ 2 000 emplois aux États-Unis dans le cadre d'un plan de réduction des coûts de 2 milliards de dollars sous l'égide du nouveau directeur général David Ellison, a rapporté Variety samedi.

Les licenciements font suite à la fusion de 8,4 milliards de dollars entre Skydance Media et Paramount Global, qui s'est achevée en août.

D'autres suppressions d'emplois à l'échelle internationale sont attendues, et la société prévoit de divulguer tous les détails dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre, le 10 novembre, a ajouté le rapport.

Variety a rapporté le 22 août que Paramount envisageait de supprimer entre 2 000 et 3 000 emplois d'ici le début du mois de novembre.

En décembre 2024, Paramount comptait près de 18 600 employés à temps plein et à temps partiel, et 3 500 personnes travaillant sur des projets.

Paramount Skydance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport.