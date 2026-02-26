Paramount Skydance prévoit un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux estimations, les médias télévisuels traditionnels étant à la traîne

par Harshita Mary Varghese

La société Paramount Skydance PSKY.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires du premier trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, citant un déclin continu de la télévision traditionnelle, mais a prédit une forte croissance de son unité de streaming cette année grâce à des abonnés supplémentaires et à des augmentations de prix.

La société dirigée par David Ellison a qualifié son offre sur Warner Bros Discovery d'"accélérateur" pour atteindre ses objectifs, mais n'a pas voulu faire d'autres commentaires sur les négociations.

Le conseil d'administration de Warner Bros WBD.O évalue actuellement si l'offre révisée de Paramount de 31 dollars par action pour l'ensemble de la société constitue une offre supérieure à la proposition de Netflix NFLX.O de 27,75 dollars par action pour ses actifs dans le domaine de la diffusion en continu et des studios.

Les deux géants des médias se disputent le contrôle des studios de cinéma et de télévision de Warner Bros, dont la bibliothèque regorge d'œuvres majeures telles que "Harry Potter" et "Game of Thrones".

"Le trimestre de Paramount Skydance n'est pas vraiment une question de chiffres - il s'agit de savoir si la dynamique du streaming peut surpasser le ralentissement structurel du linéaire", a déclaré Paolo Pescatore, analyste chez PP Foresight.

Au cours du quatrième trimestre, les recettes de l'unité TV Media de Paramount ont diminué de 5 % pour atteindre 4,71 milliards de dollars, en raison d'une demande publicitaire plus faible et d'une baisse des recettes d'affiliation.

Les sociétés de médias traditionnelles sont confrontées à une baisse des taux d'audience et des recettes dans l'ensemble de leurs portefeuilles de chaînes câblées, les coupures de cordon accélérant le passage à la diffusion en continu.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à une certaine baisse des revenus pour son unité TV Media cette année, "principalement en ligne avec les vents contraires de l'industrie autour de la télévision payante".

Paramount prévoit un chiffre d'affaires compris entre 7,15 et 7,35 milliards de dollars pour les trois premiers mois de 2026, alors que les analystes tablent sur un chiffre d'affaires de 7,36 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Paramount a déclaré un revenu total de 8,15 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, contre des estimations de 8,14 milliards de dollars, selon des données compilées par LSEG.

Le segment des divertissements filmés a enregistré une augmentation de 16 % de son chiffre d'affaires, principalement en raison de la consolidation des licences de Skydance.

Le service de streaming Paramount+ a terminé l'année avec 78,9 millions d'abonnés payants, et la société s'attend à ce que la croissance du nombre d'utilisateurs soit stimulée cette année par l'ajout de l'Ultimate Fighting Championship à sa gamme exclusive.