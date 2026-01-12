Paramount Skydance poursuit Warner Bros pour obtenir des détails sur l'accord avec Netflix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, plus de contexte)

Paramount Skydance PSKY.O a intenté lundi un procès à Warner Bros Discovery pour obtenir davantage d'informations sur un accord rival de 82,7 milliards de dollars avec Netflix, intensifiant ainsi la bataille pour prendre le contrôle de l'un des studios hollywoodiens les plus célèbres.

La société dirigée par David Ellison a également déclaré qu'elle prévoyait de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Warner Bros Discovery WBD.O , dans le cadre de l'une de ses mesures les plus agressives pour convaincre les actionnaires que son offre hostile de 30 dollars par action en numéraire est supérieure à l'offre de 27,75 dollars par action en numéraire et en actions de Netflix NFLX.O .

La société mère CBS et Netflix se livrent une bataille acharnée pour s'emparer de Warner Bros, de ses studios de cinéma et de télévision très prisés et de sa vaste bibliothèque de contenus, qui comprend notamment "Harry Potter" et l'univers DC Comics.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, Paramount a également indiqué qu'elle proposerait une modification des statuts de Warner Bros qui nécessiterait l'approbation des actionnaires pour toute séparation de l'activité de télévision par câble du géant des médias, qui est un élément clé de l'accord avec Netflix.

La semaine dernière, Paramount a déclaré que la valeur de la scission du câble était pratiquement nulle et a réitéré son offre modifiée de 108,4 milliards de dollars après un nouveau rejet du conseil d'administration de Warner Bros.

L'offre modifiée comprenait 40 milliards de dollars de capitaux propres garantis personnellement par le cofondateur d'Oracle, Larry Ellison, le père du directeur général de Paramount, David Ellison, et 54 milliards de dollars de dettes.

"WBD a fourni des raisons de plus en plus originales pour éviter une transaction avec Paramount, mais ce qu'il n'a jamais dit, parce qu'il ne le peut pas, c'est que la transaction avec Netflix est financièrement supérieure à notre offre réelle", a écrit Paramount dans une lettre adressée aux actionnaires de Warner Bros.

"À moins que le conseil d'administration de WBD ne décide d'exercer son droit de s'engager avec nous dans le cadre de l'accord de fusion avec Netflix, cette question sera probablement soumise à votre vote lors d'une assemblée des actionnaires."

Netflix et Warner Bros n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Les actions de Warner Bros ont baissé de 1,5 % dans les premiers échanges, tandis que Netflix a augmenté de 0,8 % et Paramount de 0,3 %.

L'argument de Paramount - qu'elle utilise pour influencer les investisseurs - est que son offre en espèces pour l'ensemble de Warner Bros offre plus de certitude que l'accord avec Netflix pour les studios et les actifs de diffusion en continu, et qu'elle franchira plus facilement les obstacles réglementaires.

Les mauvais résultats de Versant VSNT.O , la société dérivée du câble de Comcast CMCSA.O , ont également donné de nouvelles munitions à la campagne de Paramount pour convaincre les actionnaires de Warner Bros que son offre est meilleure.

L'offre de Paramount expirera le 21 janvier, mais la société peut la prolonger.