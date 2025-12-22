Paramount Skydance offre plus de garanties sur son offre pour acquérir Warner Bros Discovery

(AOF) - Paramount Skydance a amendé son offre d’achat sur Warner Bros Discovery. Si la société propose toujours 30 dollars par action en numéraire, les garanties ont été modifiées pour lever les doutes du conseil d’administration de Warner Bros Discovery (WBD). Le principal changement est que Larry Ellison a accepté de fournir une garantie personnelle irrévocable de 40,4 milliards de dollars pour le financement en fonds propres de l’offre et pour toute demande d’indemnisation contre Paramount.

David Ellison, fils de Larry Ellison et président-directeur général de Paramount a indiqué : "Paramount a démontré à plusieurs reprises son engagement à acquérir WBD. Notre offre de 30 dollars par action, entièrement financée et tout en numéraire, était le 4 décembre, et reste aujourd'hui, l'option supérieure pour maximiser la valeur pour les actionnaires de WBD. Grâce à notre engagement en faveur de l'investissement et de la croissance, notre acquisition sera bénéfique pour toutes les parties prenantes de WBD, en servant de catalyseur pour une production de contenu accrue, une sortie en salle plus importante et un plus grand choix pour les consommateurs. Nous attendons du conseil d'administration de WBD qu'il prenne les mesures nécessaires pour garantir cette transaction créatrice de valeur et pour préserver et renforcer ce trésor emblématique d'Hollywood pour l'avenir".