Paramount Skydance nomme Delrahim, ancien responsable de l'application de la législation antitrust, au poste de directeur juridique
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 23:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount Skydance PSKY.O a nommé jeudi Makan Delrahim, un ancien haut fonctionnaire antitrust américain, au poste de directeur juridique, dans le cadre des préparatifs d'une offre pour Warner Bros Discovery

WBD.O .

M. Delrahim, ancien procureur général adjoint de la division antitrust du ministère de la Justice, faisait partie du cabinet d'avocats qui a conseillé Skydance Media tout au long de son long processus de fusion avec Paramount .

Il a été choisi par le président américain Donald Trump en septembre 2017 pour devenir le principal régulateur antitrust. Delrahim a témoigné devant le groupe antitrust de la commission judiciaire du Sénat en 2019 au sujet de l'utilisation des lois antitrust pour enquêter sur les géants de la technologie tels que Google GOOGL.O .

Il a également supervisé l'offre infructueuse du DOJ pour bloquer l'acquisition de Time Warner par AT&T T.N en 2018. Trump, qui était président à l'époque, s'est opposé à l'opération parce qu'il considérait qu'elle favorisait l'unité CNN de Time Warner.

Delrahim a quitté son poste au début de 2021, avant que Joe Biden ne prenne ses fonctions de président. Depuis, il est associé au cabinet d'avocats Latham & Watkins.

Valeurs associées

ALPHABET-A
245,7900 USD NASDAQ -0,55%
AT&T
28,305 USD NYSE -0,09%
WARNER BROS RG-A
19,7800 USD NASDAQ -0,20%
