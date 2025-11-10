Paramount Skydance investira plus de 1,5 milliard de dollars dans la programmation l'année prochaine ; les actions bondissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Dawn Chmielewski et Juby Babu

Paramount Skydance PSKY.O a déclaré qu'elle investira plus de 1,5 milliard de dollars dans la programmation l'année prochaine, dans ses premiers résultats trimestriels pour la société combinée depuis l'achèvement de la fusion de 8,4 milliards de dollars.

Les actions de la société ont augmenté de 7 % après la clôture des marchés.

Paramount Global et Skydance Media ont achevé leur fusion en août, installant une nouvelle direction au sein de la société de médias.

Paramount s'attend à ce que son activité de diffusion en continu soit rentable cette année, et à ce que sa rentabilité augmente en 2026.

Paramount+, la plateforme de streaming phare de l'entreprise, a gagné 1,4 million de nouveaux abonnés au troisième trimestre, pour un total de 79 millions. L'entreprise prévoit d'augmenter les prix du service aux États-Unis au début du premier trimestre 2026.

Le directeur général David Ellison a agi rapidement pour relancer le vénérable studio, remportant en septembre une guerre d'enchères pour distribuer un nouveau film de casse de James Mangold avec Timothée Chalamet.

Dans sa lettre aux investisseurs, Ellison a souligné la rationalisation des activités de studio et de distribution de Paramount Skydance sous la houlette d'une seule équipe de direction.

La société prévoit également de mettre en œuvre une technologie unifiée pour Paramount+ et Pluto TV, afin de réduire les coûts et d'améliorer les performances.

"Il ne s'agit pas de nostalgie pour le passé d'Hollywood, mais de prouver qu'un studio traditionnel peut évoluer à la vitesse d'une entreprise technologique. Ellison associe la consolidation à l'investissement, en pariant qu'une Paramount plus petite et plus nette peut se développer plus rapidement que son prédécesseur tentaculaire", a déclaré Jeremy Goldman, directeur principal d'eMarketer.

La société a également déclaré qu'elle supprimerait environ 1 600 emplois dans le cadre d'une révision stratégique, en plus des 1 000 employés qu'elle a licenciés à la fin du mois d'octobre.

Paramount a également cherché à acquérir Warner Bros Discovery WBD.O , en soumettant un trio d'offres pour reprendre ses studios de cinéma et de télévision, son service de streaming HBO Max et ses réseaux câblés, dont CNN et TNT.

Pour le quatrième trimestre, Paramount Skydance prévoit un chiffre d'affaires compris entre 8,1 et 8,3 milliards de dollars, supérieur aux estimations de 8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Pour le troisième trimestre, elle a déclaré un chiffre d'affaires de 6,7 milliards de dollars, contre des estimations de 6,97 milliards de dollars.