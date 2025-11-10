 Aller au contenu principal
Paramount Skydance en hausse après des prévisions de revenus optimistes pour le quatrième trimestre
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 22:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions du géant des médias Paramount Skydance PSKY.O augmentent de 6 % à 16,20 $ dans les échanges prolongés ** PSKY s'attend à ce que les revenus de se situent entre 8,1 et 8,3 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux estimations de 8 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société déclare qu'elle va également supprimer environ 1 600 emplois dans le cadre d'une révision stratégique, en plus des 1 000 employés qu'elle a licenciés à la fin du mois d'octobre

** PSKY en hausse de 45,8 % depuis le début de l'année

