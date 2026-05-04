Paramount Skydance dépasse les attentes grâce au streaming et au cinéma
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 23:06
Paramount Skydance a publié des résultats supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 7,35 milliards de dollars, en hausse de 2% sur un an, dépassant les 7,28 milliards anticipés. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 0,23 dollar, contre une prévision de 0,15 dollar. La performance est portée par le streaming, dont les revenus ont progressé de 11% à 2,4 milliards de dollars, avec une hausse de 17% pour Paramount et un gain de 700 000 abonnés, portant le total à près de 80 millions. Le titre progresse de 1,5% environ durant les échanges post clôture.
L'activité cinéma a également contribué à la croissance, avec des revenus en hausse de 11% à 1,28 milliard de dollars, notamment grâce au succès de "Scream 7". En revanche, la télévision traditionnelle continue de reculer, avec une baisse de 6% des revenus à 3,67 milliards de dollars, pénalisée par le désabonnement aux chaînes câblées. Le bénéfice net a atteint 168 millions de dollars, contre 152 millions un an plus tôt, dans un contexte de réorganisation après la fusion avec Skydance.
Le groupe a confirmé ses objectifs annuels, visant 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 3,8 milliards d'EBITDA ajusté. Il poursuit également son projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery, valorisé à 31 dollars par action, dont la finalisation est attendue d'ici la fin du troisième trimestre. Parallèlement, Paramount Skydance maintient son objectif de 3 milliards de dollars d'économies d'ici 2027, en misant sur la rationalisation de ses plateformes et le développement du streaming.
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