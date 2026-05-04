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Paramount Skydance dépasse les attentes grâce au streaming et au cinéma
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 23:06

Le groupe issu de la fusion affiche des résultats solides au premier trimestre, soutenus par la croissance de Paramount et le succès de ses productions, tout en confirmant ses objectifs annuels.

Paramount Skydance a publié des résultats supérieurs aux attentes, avec un chiffre d'affaires de 7,35 milliards de dollars, en hausse de 2% sur un an, dépassant les 7,28 milliards anticipés. Le bénéfice ajusté par action s'est établi à 0,23 dollar, contre une prévision de 0,15 dollar. La performance est portée par le streaming, dont les revenus ont progressé de 11% à 2,4 milliards de dollars, avec une hausse de 17% pour Paramount et un gain de 700 000 abonnés, portant le total à près de 80 millions. Le titre progresse de 1,5% environ durant les échanges post clôture.

L'activité cinéma a également contribué à la croissance, avec des revenus en hausse de 11% à 1,28 milliard de dollars, notamment grâce au succès de "Scream 7". En revanche, la télévision traditionnelle continue de reculer, avec une baisse de 6% des revenus à 3,67 milliards de dollars, pénalisée par le désabonnement aux chaînes câblées. Le bénéfice net a atteint 168 millions de dollars, contre 152 millions un an plus tôt, dans un contexte de réorganisation après la fusion avec Skydance.

Le groupe a confirmé ses objectifs annuels, visant 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires et 3,8 milliards d'EBITDA ajusté. Il poursuit également son projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery, valorisé à 31 dollars par action, dont la finalisation est attendue d'ici la fin du troisième trimestre. Parallèlement, Paramount Skydance maintient son objectif de 3 milliards de dollars d'économies d'ici 2027, en misant sur la rationalisation de ses plateformes et le développement du streaming.

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PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
11,1300 USD NASDAQ +0,36%
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