Paramount Skydance chute suite à l'accord avec The Free Press
information fournie par Reuters 07/10/2025 à 18:03

7 octobre - ** Les actions de Paramount Skydance Corp.

PSKY.O sont en baisse de 4 % à 18,35 $ mardi, un jour après que la société de médias a annoncé qu'elle avait acquis le site d'information en ligne The Free Press

** PSKY est en passe de connaître sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis la mi-septembre et mettra fin à deux séances consécutives de hausse

** PSKY a nommé Bari Weiss rédactrice en chef de CBS News, la division d'information du diffuseur américain CBS, dans le cadre d'un accord pour acquérir le site d'information en ligne qu'elle a fondé

** Parmi les 27 analystes qui couvrent PSKY, la note moyenne est "hold" et le PT médian est de 11 $

** PSKY est en hausse de 74,3 % depuis le début de l'année par rapport à l'indice S&P 500 .SPX , qui est en hausse de 14 %

