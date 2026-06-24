Paramount serait prêt à céder sa coentreprise avec Universal Pictures dans le cadre d'un accord avec Warner, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Foo Yun Chee

Paramount Skydance Corp PSKY.O s'apprête à céder sa coentreprise de distribution cinématographique avec Universal Pictures afin de répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, a déclaré mercredi une source proche du dossier.

Cette proposition, qui fait suite à une réunion avec les autorités de la concurrence de l'Union européenne mardi, sera soumise mardi prochain, a précisé cette source.

Cela repousserait de 10 jours ouvrés, soit jusqu’au 21 juillet, la date limite préliminaire fixée par la Commission européenne au 7 juillet pour l’examen du dossier. Reuters avait révélé en exclusivité en février que l’opération obtiendrait sans difficulté l’approbation de l’UE, Paramount étant disposée à céder des chaînes mineures, telles que ses marques destinées aux enfants, si nécessaire. Cette option n’est désormais plus d’actualité, car aucun problème n’a été soulevé à ce sujet, a précisé la source.

La cession de la coentreprise de distribution cinématographique avec Universal Pictures pourrait apaiser les inquiétudes exprimées par les exploitants de salles de cinéma européens.

Un porte-parole de Paramount a déclaré que la société ne commentait pas les procédures réglementaires en cours.

L'opération fait également l'objet d'un examen distinct dans le cadre du règlement de l'UE sur les subventions étrangères, car le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite, la société L'imad Holding d'Abou Dhabi et l'Autorité d'investissement du Qatar financent l'offre. Paramount devrait obtenir une autorisation sans condition à ce sujet. La Commission fédérale du commerce du ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l’acquisition la semaine dernière, estimant qu’elle n’était pas susceptible de nuire à la concurrence ou aux consommateurs.

La Californie, New York et d’autres États américains préparent une action en justice pour bloquer l’opération, ont indiqué à Reuters des sources proches du dossier.