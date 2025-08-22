Paramount se prépare à supprimer jusqu'à 3 000 emplois d'ici début novembre, selon Variety

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount envisage de supprimer entre 2 000 et 3 000 emplois d'ici le début du mois de novembre, après la finalisation de sa fusion avec le studio de production Skydance, a rapporté Variety vendredi.

Paramount Global et Skydance Media ont achevé leur fusion de 8,4 milliards de dollars - annoncée il y a plus d'un an - au début du mois et la société combinée a été rebaptisée Paramount Skydance Corp PSKY.O .

Les licenciements toucheront le personnel de toutes les divisions et les chiffres pourraient varier, selon le rapport de Variety.

En décembre 2024, Paramount comptait près de 18 600 employés à temps plein et à temps partiel, et 3 500 personnes travaillant sur des projets.

Paramount Skydance n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters sur ce rapport.

Lundi, quelques jours après avoir finalisé sa fusion avec le studio de production Skydance, Paramount a déclaré qu'elle paierait 7,7 milliards de dollars pour obtenir les droits de diffusion exclusifs de l'Ultimate Fighting Championship aux États-Unis pendant sept ans, ce qui constitue la première grande décision stratégique de la société issue de la fusion.