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Paramount reporte la finalisation de l'accord avec Warner Bros au 22 juillet en raison d'une enquête menée dans l'Oregon ; l'action chute
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 juillet - ** Le titre de Paramount Skydance PSKY.O recule d'environ 8 % à 8,98 dollars ** La société a déclaré qu'elle ne finaliserait pas son acquisition de Warner Bros WBD.O , d'un montant de 110 milliards de dollars, avant le 22 juillet, a indiqué mercredi le bureau du procureur général de l'Oregon, Dan Rayfield, ce qui retarde l'opération d'une semaine.

** Mercredi, le procureur général de l’Oregon a demandé à un tribunal du comté de Multnomah de lui remettre les documents et de reporter la transaction de 60 jours afin que l’État puisse les examiner.

** Après les mouvements de la séance, le titre a perdu environ 33 % depuis le début de l'année.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

PARAMOUNT SKYDANCE CORP.
9,3710 USD NASDAQ -3,89%
WARNER BROS RG-A
26,4750 USD NASDAQ +1,24%
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