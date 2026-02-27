Paramount rachète Warner Bros Discovery pour 110 milliards de dollars ; Netflix n'est pas dans la course

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 2 et 6, des actions au paragraphe 5) par Karol Badohal, Harshita Mary Varghese et Jaspreet Singh

Warner Bros Discovery WBD.O a accepté d'être racheté par Paramount Skydance PSKY.O dans le cadre d'une transaction de 110 milliards de dollars, mettant fin à une guerre d'enchères très disputée après que Netflix a quitté l'accord qu'il avait conclu avec le propriétaire de HBO Max.

La transaction, d'une valeur en capitaux propres de 81 milliards de dollars, devrait être finalisée au troisième trimestre 2026, ont déclaré les deux sociétés vendredi. Reuters a d'abord rapporté que Warner Bros Discovery et Paramount avaient signé un accord plus tôt dans la journée, citant un extrait audio d'une réunion publique mondiale organisée par la société.

Jeudi, Netflix a refusé de s'aligner sur la dernière offre de Paramount , qui s'élevait à 31 dollars par action et que Warner Bros jugeait supérieure à l'accord de 27,75 dollars par action conclu par le pionnier de la diffusion en continu pour ses studios et ses actifs dans le domaine de la diffusion en continu.

"Netflix avait légalement le droit de s'aligner sur l'offre de PSKY. Comme vous le savez tous, ils ont finalement décidé de ne pas le faire. Cela s'est traduit par la signature d'un accord avec PSKY ce matin. Voilà où en est la situation", a déclaré Bruce Campbell, directeur des recettes et de la stratégie de Warner Bros, lors de la réunion publique.

Les actions de Paramount ont augmenté de 1 % dans les échanges prolongés, tandis que celles de Warner Bros et de Netflix sont restées stables.

L'acquisition sera financée par 47 milliards de dollars de fonds propres de la famille Ellison et de RedBird Capital Partners, avec des engagements de dette supplémentaires de 54 milliards de dollars de Bank of America, Citigroup et Apollo. Paramount prévoit également une offre de droits de 3,25 milliards de dollars d'actions de classe B pour les actionnaires existants.

Paramount et Warner Bros ont déclaré qu'ils prévoyaient de réaliser plus de 6 milliards de dollars d'économies, grâce à l'intégration des technologies, à l'efficacité de l'entreprise et à la rationalisation des opérations.

La société fusionnée disposera d'une cinémathèque de plus de 15 000 titres et de franchises populaires telles que "Game of Thrones", "Mission Impossible", "Harry Potter" et l'univers DC, ont déclaré les deux sociétés dans un communiqué.

Bien que Paramount ait remporté la guerre des enchères pour Warner Bros Discovery, la fusion a fait l'objet d'un examen minutieux. Les autorités de régulation californiennes préparent un examen approfondi de cette transaction de 110 milliards de dollars, qui pourrait remodeler Hollywood.

Paramount, dirigée par David Ellison, le fils du milliardaire Larry Ellison, a de profondes relations politiques avec l'administration Trump, ce qui pourrait lui permettre d'obtenir l'approbation des autorités réglementaires fédérales pour son opération.

Le procureur général de l'État de Californie, Rob Bonta, a déclaré jeudi que la Californie enquêtait déjà sur l'accord et que son examen serait "vigoureux".

L'APPROBATION ANTITRUST DE L'UE N'EST PROBABLEMENT PAS UN OBSTACLE Paramount devrait facilement obtenir l'approbation antitrust de l'Union européenne, les désinvestissements requis étant probablement mineurs, a rapporté Reuters vendredi , citant des sources.

L'accord est l'un des plus grands bouleversements médiatiques d'Hollywood et créera l'un des plus grands studios de cinéma au monde, permettant à Paramount d'exploiter le trésor de propriété intellectuelle de Warner, y compris des franchises telles que "Fantastic Beasts" et "The Matrix".

Elle permettra également à Paramount de renforcer ses efforts en matière de diffusion en continu, avec une combinaison potentielle de HBO Max et Paramount+, ce qui lui permettra de gagner des parts de marché et de rivaliser avec Netflix, le leader du marché.

Paramount poursuivait Warner Bros depuis la fin de l'année dernière, lorsqu'elle a lancé une campagne hostile pour arracher la société au géant de la diffusion en continu en relevant constamment son offre.

La société, dirigée par David Ellison, le fils du milliardaire Larry Ellison, a incité le conseil d'administration de Warner à revenir à la table des négociations en évoquant la possibilité d'une meilleure offre en numéraire.

Dans son offre révisée, Paramount a porté de 5,8 milliards de dollars à 7 milliards de dollars l'indemnité de rupture qu'elle paierait si l'opération n'était pas approuvée par les autorités de régulation.

Paramount a payé l'indemnité de rupture de 2,80 milliards de dollars que Warner Bros devait à Netflix, a déclaré le géant de la diffusion en continu dans un document réglementaire vendredi.

L'investisseur activiste Ancora Holdings, qui détient une petite participation dans Warner Bros, a également intensifié la pression sur le propriétaire de HBO pour qu'il s'engage davantage auprès de Paramount.

Les législateurs des deux bords se sont inquiétés du fait que tout accord visant à acquérir Warner Bros pourrait se traduire par une réduction du choix et une augmentation des prix pour les consommateurs.

Les exploitants de salles de cinéma s'inquiètent également du fait que le regroupement des grands studios hollywoodiens pourrait entraîner des pertes d'emplois et réduire le nombre de films diffusés dans les salles de cinéma.