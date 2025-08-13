 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Paramount, propriété de Skydance, progresse
13/08/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions de Paramount Skydance PSKY.O font un bond de 33,7% à 14,67 $

** PSKY est le ticker n°3 sur le forum Stocktwits ce mercredi ** PSKY a déclaré lundi qu'il paierait 7,7 milliards de dollars pour les droits de diffusion exclusifs aux États-Unis de l'Ultimate Fighting Championship pendant sept ans

** Raymond James a déclaré que l'accord est une étape importante en soi pour Paramount+, car le calendrier cohérent des événements en direct devrait aider le service à augmenter le nombre d'abonnés et à réduire le taux de désabonnement

** Dans la lutte de plus en plus acharnée pour les sports en direct, Paramount vient de s'offrir à la fois un locataire de référence pour le streaming et un choc d'audience pour la diffusion" - Jeremy Goldman, directeur principal d'Emarketer ** La fusion de 8,4 milliards de dollars entre Skydance Media et Paramount Global a été finalisée la semaine dernière

** La note moyenne des 26 sociétés de courtage couvrant le titre est "hold" et leur PT médian est de 11 $ - données compilées par LSEG

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank