Paramount propose des mesures correctives concernant l'accord avec Warner, ce qui rend probable l'autorisation de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute les commentaires et les détails de Paramount) par Foo Yun Chee

Paramount Skydance Corp

PSKY.O a proposé des mesures correctives pour répondre aux préoccupations de l'UE en matière de concurrence concernant son rachat de Warner Bros Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, selon un document réglementaire publié mercredi. Une source avait indiqué à Reuters la semaine dernière que cette initiative était susceptible de permettre à l'opération d'obtenir l'approbation de la Commission européenne. Paramount s'est dit « confiant que cette mesure corrective répond directement et de manière exhaustive à toutes les préoccupations exprimées dans l'évaluation préliminaire de la Commission européenne et qu'elle favorisera une autorisation en temps opportun ».

La Commission, qui veille au respect des règles de concurrence de l’UE, n’a pas fourni de détails sur ces mesures correctives, conformément à sa politique. Une personne directement informée du dossier a déclaré à Reuters la semaine dernière que Paramount proposerait de se séparer de sa coentreprise de distribution cinématographique avec Universal Pictures afin d’apaiser les craintes en matière de concurrence exprimées par les exploitants de salles de cinéma européens.

La Commission a repoussé la date limite de sa décision du 7 juillet au 22 juillet afin de disposer du temps nécessaire pour évaluer cette mesure corrective.

Le ministère américain de la Justice a donné son feu vert à l'opération, mais Paramount pourrait se heurter à un obstacle, car la Californie, New York et d'autres États américains s'apprêtent à intenter une action en justice pour la bloquer, ont indiqué des sources à Reuters. Le Royaume-Uni a déclaré mardi qu’il pourrait intervenir dans l’opération en raison de son impact potentiel sur l’information, les programmes télévisés pour enfants et les services de streaming.