Paramount progresse ; selon un rapport, les négociations sur l'accord relatif aux matchs du dimanche de la NFL se précisent

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13 mars - ** Les actions de Paramount Skydance PSKY.O sont en hausse de 0,2 % à 9,82 $ dans un marché volatile

** Les négociations entre la NFL et PSKY sur un accord visant à maintenir les matchs du dimanche de la ligue sur CBS commencent à prendre forme, rapporte CNBC, citant deux personnes familières avec les négociations

** Les dirigeants de la NFL et de CBS négocient une augmentation de prix, avec un écart entre l'offre et la demande autour de 50 % ou 60 %

** Une augmentation de 50 % signifierait que CBS paierait plus de 3 milliards de dollars pour son prochain contrat

** CBS paie actuellement environ 2,1 milliards de dollars par an, en moyenne, pour ses matchs du dimanche après-midi

** A la dernière clôture, PSKY a baissé de ~27% cette année; l'action a augmenté de ~28% en 2025