Paramount poursuit Warner Bros pour obtenir les détails de l'accord avec Netflix et envisage de se battre par procuration

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Paramount poursuit WBD et envisage de nommer des administrateurs dans le cadre de la bataille pour le rachat de l'entreprise

L'action en justice vise à obtenir des données sur l'accord avec Netflix avant l'expiration de l'offre de Paramount le 21 janvier

Paramount demande également à WBD de modifier son règlement intérieur afin d'exiger un vote des investisseurs sur la scission de la chaîne câblée

Le conseil d'administration de Warner Bros a rejeté plusieurs offres de Paramount

(Mise à jour des mouvements d'actions) par Aditya Soni

Paramount Skydance PSKY.O a intenté lundi un procès à Warner Bros Discovery WBD.O pour obtenir davantage d'informations sur un accord rival de 82,7 milliards de dollars avec Netflix NFLX.O , intensifiant ainsi la bataille pour prendre le contrôle de l'un des studios hollywoodiens les plus célèbres.

La société dirigée par David Ellison a également déclaré qu'elle prévoyait de nommer des administrateurs au conseil d'administration de Warner Bros. Il s'agit de l'une des mesures les plus agressives qu'elle ait prises pour convaincre les investisseurs que son offre de 108,7 milliards de dollars en numéraire est supérieure à l'accord en numéraire et en actions de Netflix.

Paramount et Netflix se livrent une bataille acharnée pour s'emparer de Warner Bros, de ses studios de cinéma et de télévision très prisés et de sa vaste bibliothèque de contenus, qui comprend notamment "Harry Potter" et l'univers DC Comics.

La semaine dernière, Warner Bros a rejeté la dernière offre de Paramount , conseillant aux actionnaires de voter en faveur de l'accord avec Netflix.

Dans une lettre adressée aux actionnaires, Paramount a également indiqué qu'elle proposerait une modification des statuts de Warner Bros qui exigerait l'approbation des actionnaires pour toute séparation de l'activité de télévision par câble du géant des médias, qui est un élément clé de l'accord avec Netflix.

L'argument de Paramount est que son offre de 30 dollars par action pour l'ensemble de Warner Bros est supérieure à l'offre de Netflix de 27,75 dollars par action pour les studios et les actifs de diffusion en continu, et qu'elle franchira plus facilement les obstacles réglementaires.

Paramount a intenté une action en justice devant la cour de chancellerie du Delaware, afin d'obtenir la divulgation de l'analyse financière qui sous-tend le soutien du conseil d'administration de Warner Bros à la fusion avec Netflix.

'AUGMENTER L'OFFRE. L'ARGENT PARLE."

La semaine dernière, la société mère CBS a déclaré que la valeur de la filiale câblée de Warner Bros était pratiquement nulle et a réitéré son offre modifiée après un nouveau rejet du conseil d'administration de Warner Bros. Avec le procès de lundi, Paramount a intensifié ses actions, mais n'a pas encore augmenté le prix qu'elle est prête à payer.

"Je ne pense pas que le procès ait beaucoup d'importance. Il faudrait une éternité pour passer par le système judiciaire s'ils s'engagent pleinement dans cette voie", a déclaré Craig Huber, analyste chez Huber Research Partners. "S'ils veulent vraiment Warner Bros, qu'ils fassent monter les enchères. L'argent parle."

Warner Bros a également déclaré qu'il devrait à Netflix une indemnité de rupture de 2,8 milliards de dollars s'il se retirait de l'accord, ce qui représente une partie des 4,7 milliards de dollars de coûts supplémentaires pour mettre fin à l'accord.

La proposition modifiée comprenait 40 milliards de dollars de capitaux propres garantis personnellement par Larry Ellison, cofondateur d'Oracle et père de David Ellison, directeur général de Paramount, et 54 milliards de dollars de dettes.

"WBD a fourni des raisons de plus en plus originales pour éviter une transaction avec Paramount, mais ce qu'il n'a jamais dit, parce qu'il ne le peut pas, c'est que la transaction avec Netflix est financièrement supérieure à notre offre réelle", a écrit Paramount dans la lettre aux investisseurs.

"À moins que le conseil d'administration de WBD ne décide d'exercer son droit de s'engager avec nous dans le cadre de l'accord de fusion avec Netflix, la question se résumera probablement à votre vote lors d'une assemblée des actionnaires", a ajouté la société.

Paramount a fait valoir que la divulgation de l'analyse financière de Warner Bros est cruciale pour les investisseurs qui envisagent d'apporter leurs actions à Paramount avant que l'offre - qui peut être prolongée - n'expire le 21 janvier.

"Le temps presse", a déclaré Paramount dans son procès contre Warner Bros, le directeur général David Zaslav et l'investisseur clé John Malone, entre autres. "Toute décision concernant une prolongation dépendra, en partie, du nombre d'actions présentées."

Warner Bros a déclaré dans un communiqué que l'action en justice était "sans fondement", ajoutant que Paramount n'avait pas encore "augmenté le prix ou remédié aux nombreuses et évidentes lacunes de son offre".

Netflix n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Les actions de Warner Bros ont baissé de 1,6 % lundi, tandis que Netflix est resté stable et que Paramount a augmenté de 0,4 %.