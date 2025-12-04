 Aller au contenu principal
Paramount porte à 5 milliards de dollars les frais de rupture liés à son offre pour Warner Bros, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 04/12/2025 à 00:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du deuxième paragraphe)

Paramount Skydance PSKY.O a augmenté les frais de rupture proposés dans son offre d'acquisition de Warner Bros Discovery WBD.O de 2,1 milliards de dollars à 5 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des personnes familières avec l'offre.

Cette somme serait versée à Warner Bros si l'accord n'était pas conclu, selon le rapport, ce qui montre que Paramount est convaincu que son projet de fusion serait accepté par les autorités de régulation.

Paramount Skydance et Warner Bros Discovery ont refusé de commenter le rapport.

Warner Bros Discovery a reçu une deuxième série d'offres, dont une offre essentiellement en numéraire de Netflix

NFLX.O , a déclaré lundi à Reuters une source au fait du dossier. Les banquiers de Paramount Skydance, Comcast CMCSA.O et Netflix ont travaillé pendant le week-end sur des offres améliorées pour tout ou partie de Warner Bros.

Le conseil d'administration de la société mère de HBO et CNN a rejeté une offre de près de 60 milliards de dollars de Paramount Skydance en octobre et a déclaré qu'il explorait ses options de vente.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

COMCAST-A
27,4300 USD NASDAQ +1,52%
NETFLIX
103,9600 USD NASDAQ -4,93%
PARAMOUNT SKYD RG-B
14,6700 USD NASDAQ -7,27%
WARNER BROS RG-A
24,5700 USD NASDAQ +0,16%
