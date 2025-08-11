Paramount obtient les droits de l'UFC aux États-Unis pour 7,7 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécrit tout au long de l'année)

Paramount PSKY.O , propriété de Skydance, deviendra le foyer américain exclusif de l'Ultimate Fighting Championship dans le cadre d'un accord de droits de sept ans avec TKO Group Holdings TKO.N , à partir de 2026, évalué à environ 7,7 milliards de dollars , ont annoncé les deux sociétés lundi.

Les actions de Paramount étaient en hausse de 4,2 % dans les échanges de pré-marché.

La société diffusera l'ensemble de la programmation américaine de l'UFC, soit 13 événements numérotés et 30 Fight Nights, sur son service de diffusion en continu Paramount+, et certains événements numérotés seront diffusés en simultané sur son réseau de radiodiffusion CBS. La société de médias a également déclaré qu'elle pourrait obtenir les droits de l'UFC sur d'autres marchés dès qu'ils seront disponibles.

"Les sports en direct restent la pierre angulaire de notre stratégie globale", a déclaré David Ellison, président-directeur général de Paramount, qualifiant l'UFC de "puissance sportive mondiale".

Le contenu sportif, y compris les droits sur les événements en direct, est devenu le point d'ancrage de la stratégie des médias à mesure que la coupure du cordon s'accélère. Des rivaux comme Netflix et Disney ont également conclu des accords similaires pour étoffer leur contenu avec des offres de chaînes comme la WWE.

Paramount paieen moyenne 1,1 milliard de dollars par an au groupe TKO pour les droits. Elle proposera tous les matchs sans frais supplémentaires pour les consommateurs, s'éloignant ainsi du modèle de paiement à la séance en vigueur dans ce sport.

Paramount Global et Skydance Media ont achevé leur fusion de 8,4 milliards de dollars la semaine dernière, mettant un terme à un processus de transactions laborieux marqué par un contrôle politique et des préoccupations des actionnaires.

L'UFC organise environ 43 événements en direct par an et affirme toucher environ 100 millions de fans aux États-Unis et près de 950 millions de foyers radiodiffusés et numériques dans le monde.