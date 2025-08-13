Le PSG avec Doué au milieu et Chevalier dans les buts pour affronter Tottenham
Tout pour l’attaque !
Le PSG retrouve la compétition ce mercredi à Udine, avec au menu la Supercoupe d’Europe face à Tottenham. Un match disputé dans un contexte bien particulier, puisque les Rouge et Bleu n’ont repris que depuis une semaine. Un défi pour lequel Luis Enrique a décidé de titulariser Désiré Doué au milieu , aux côtés de Vitinha et Warren Zaïre-Emery, Fabian Ruiz débutant sur le banc. Bradley Barcola accompagne donc Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia dans la ligne offensive.…
TB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
