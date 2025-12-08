Paramount lance une contre-offre sur Warner Bros Discovery face à Netflix

(Actualisé avec précisions et contexte, cours de Bourse)

Paramount Skydance PSKY.O a annoncé lundi une offre d'achat hostile de 108,4 milliards de dollars (93 milliards d'euros) sur Warner Bros Discovery

WBD.O , mettant à mal le projet de Netflix NFLX.O de racheter certaines divisions du géant américain des médias pour 72 milliards de dollars.

Warner Bros Discovery était convoité depuis plusieurs semaines par Paramount Skydance, Netflix et Comcast. Netflix semblait l'avoir emporté en annonçant vendredi un accord pour la reprise des studios de télévision et de cinéma ainsi que des activités de streaming.

Cette opération permettrait au géant du streaming de prendre le contrôle de l'un des principaux studios de Hollywood.

Mais la contre-offre de Paramount Skydance vient semer le trouble sur l'opération,

déjà dans le viseur

du président américain Donald Trump.

Depuis septembre, Paramount a multiplié les propositions pour créer un groupe de divertissement capable de rivaliser avec Netflix et des géants technologiques comme Apple, mais ses offres ont été jusqu'à présent rejetées.

Le groupe avait dénoncé dans une lettre adressée à Warner Bros Discovery un processus de vente biaisé au profit de Netflix.

Paramount reste l’un des grands studios hollywoodiens mais ses résultats au box-office ont été irréguliers. Selon les analystes, il ressort néanmoins comme le candidat le plus solide pour acquérir Warner Bros Discovery, grâce aux ressources financières de son patron, David Ellison.

Ce dernier est le fils de Larry Ellison, cofondateur d’Oracle et deuxième fortune mondiale, qui entretient des liens étroits avec l’administration de Donald Trump.

A la Bourse de New York, l'action Netflix reculait de plus de 3% dans les premiers échanges tandis que celle de Warner Bros Discovery gagnait plus de 6%. Le titre Paramount Skydance s'adjugeait 4,6%.

(rédigé par Harshita Mary Varghese et Aditya Soni à Bangalore, version française Blandine Hénault et Elena Smirnova)